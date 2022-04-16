我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

烏死守馬立波 俄首度動用Tu-22М3長程轟炸機攻擊

編譯郭宣含／綜合15日電
俄羅斯軍方稱已拿下烏克蘭馬立波市，但烏克蘭稱港區及鋼鐵廠戰事仍未停。圖為俄軍坦克車隊15日挺進馬立波市區。(路透)
俄羅斯軍方稱已拿下烏克蘭馬立波市，但烏克蘭稱港區及鋼鐵廠戰事仍未停。圖為俄軍坦克車隊15日挺進馬立波市區。(路透)

烏克蘭戰略港口城市馬立波(Mariupol)持續遭俄羅斯軍隊圍困與轟炸，烏克蘭國防部表示，俄軍自戰爭以來首次使用長程轟炸機，烏軍依舊死守抵抗；俄國支持的分離區指揮官表示，俄軍已拿下80%馬立波，烏軍仍在亞速(Azovstal)鋼鐵廠抵抗。馬立波烏軍缺乏武器和物資補給，且據傳俄軍已使用化學武器，但此消息尚待驗證。

路透報導，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克(Oleksandr Motuzyanyk)15日表示，馬立波戰況複雜，俄羅斯自戰爭以來，首次使用「圖-22M3」(Tu-22М3)長程轟炸機攻擊馬立波；目前俄軍正傾力圍攻魯別日諾耶(Rubizhne)、波帕斯納(Popasna)和馬立波。

過去一周，馬立波鋼鐵廠轟炸聲和煙霧不斷，烏軍藏身亞速鋼鐵廠並持續死守抵抗。亞速鋼鐵廠是歐洲最大冶金廠之一，現有如烏軍末日來臨前的堡壘，他們遭圍困七周，現有槍彈、兵力和物資遠不足俄軍。

馬立波是俄國入侵烏克蘭以來的重要目標，該市可讓俄國建立起一條陸路走廊，連接2014年遭俄國併吞的克里米亞與烏東地區，同時奪走烏克蘭的戰略港口與其工業資產。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)告訴美聯社，馬立波至少2萬1000人遭殺害，橫屍大街小巷；他說俄軍部署行動火葬設備來丟棄屍體，意圖隱瞞屠殺證據，以免國際組織記下俄軍的恐怖行動。

博伊琴科表示有數支烏軍軍隊仍死守馬立波，包括海軍陸戰隊第36旅(36th Marine Brigade)、內政部軍隊、邊界國防軍，以及烏國右翼民兵「亞速軍團」(Azov Regiment)。

海軍陸戰隊第36旅本周初仍堅守該市多處鋼鐵廠，但物資和彈藥耗盡；其一官員在第36旅臉書專頁表示，該旅在未補充砲彈、食物與水的情況下，作戰逾一個月，「本旅近半戰力受傷，但還有四肢與作戰能力的人仍返回作戰崗位」。

博伊琴科表示，有些第36旅隊員加入亞速軍團，其他人則被俄軍俘虜。

亞速軍團持續在亞速鋼鐵廠對抗，並善用該廠水泥建築的複雜網絡和地下設施來擊退俄軍攻擊。俄國支持的分離區人士稱亞速廠是「馬立波堡壘」。

基輔軍事分析師日丹諾夫(Oleh Zhdanov)表示，亞速廠占地廣大且有多棟建築，俄軍根本找不到烏軍，因此俄軍開始討論要發動化武攻擊，那是燻出烏軍的唯一方式；他說，烏軍要從馬立波外部突破俄軍圍困，機會渺茫。

烏克蘭表示正在查證消息，據傳俄國可能已對馬立波使用化武。

馬立波市長助理13日表示，俄軍企圖在5月9日宣布拿下馬立波，那是俄國在二戰戰勝納粹德國的日子。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 烏克蘭 國防部

上一則

心理戰？烏臉部掃描識別俄屍寄家屬 專家憂反效果

下一則

副總統贏總統…拜登夫婦去年賺61萬 賀錦麗夫婦165萬

延伸閱讀

哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤

哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤
烏克蘭國防部：俄入侵以來首次動用遠程轟炸機

烏克蘭國防部：俄入侵以來首次動用遠程轟炸機
馬立波不保？俄軍拿下烏鋼鐵廠 恐啟動大規模攻擊

馬立波不保？俄軍拿下烏鋼鐵廠 恐啟動大規模攻擊
俄國防部聲稱攻下馬立波、1026名烏軍已投降

俄國防部聲稱攻下馬立波、1026名烏軍已投降

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取