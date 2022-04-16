烏死守馬立波 俄首度動用Tu-22М3長程轟炸機攻擊

俄羅斯軍方稱已拿下烏克蘭馬立波市，但烏克蘭稱港區及鋼鐵廠戰事仍未停。圖為俄軍坦克車隊15日挺進馬立波市區。(路透)

烏克蘭 戰略港口城市馬立波(Mariupol)持續遭俄羅斯軍隊圍困與轟炸，烏克蘭國防部 表示，俄軍自戰爭以來首次使用長程轟炸機，烏軍依舊死守抵抗；俄國 支持的分離區指揮官表示，俄軍已拿下80%馬立波，烏軍仍在亞速(Azovstal)鋼鐵廠抵抗。馬立波烏軍缺乏武器和物資補給，且據傳俄軍已使用化學武器，但此消息尚待驗證。

路透報導，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克(Oleksandr Motuzyanyk)15日表示，馬立波戰況複雜，俄羅斯自戰爭以來，首次使用「圖-22M3」(Tu-22М3)長程轟炸機攻擊馬立波；目前俄軍正傾力圍攻魯別日諾耶(Rubizhne)、波帕斯納(Popasna)和馬立波。

過去一周，馬立波鋼鐵廠轟炸聲和煙霧不斷，烏軍藏身亞速鋼鐵廠並持續死守抵抗。亞速鋼鐵廠是歐洲最大冶金廠之一，現有如烏軍末日來臨前的堡壘，他們遭圍困七周，現有槍彈、兵力和物資遠不足俄軍。

馬立波是俄國入侵烏克蘭以來的重要目標，該市可讓俄國建立起一條陸路走廊，連接2014年遭俄國併吞的克里米亞與烏東地區，同時奪走烏克蘭的戰略港口與其工業資產。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)告訴美聯社，馬立波至少2萬1000人遭殺害，橫屍大街小巷；他說俄軍部署行動火葬設備來丟棄屍體，意圖隱瞞屠殺證據，以免國際組織記下俄軍的恐怖行動。

博伊琴科表示有數支烏軍軍隊仍死守馬立波，包括海軍陸戰隊第36旅(36th Marine Brigade)、內政部軍隊、邊界國防軍，以及烏國右翼民兵「亞速軍團」(Azov Regiment)。

海軍陸戰隊第36旅本周初仍堅守該市多處鋼鐵廠，但物資和彈藥耗盡；其一官員在第36旅臉書專頁表示，該旅在未補充砲彈、食物與水的情況下，作戰逾一個月，「本旅近半戰力受傷，但還有四肢與作戰能力的人仍返回作戰崗位」。

博伊琴科表示，有些第36旅隊員加入亞速軍團，其他人則被俄軍俘虜。

亞速軍團持續在亞速鋼鐵廠對抗，並善用該廠水泥建築的複雜網絡和地下設施來擊退俄軍攻擊。俄國支持的分離區人士稱亞速廠是「馬立波堡壘」。

基輔軍事分析師日丹諾夫(Oleh Zhdanov)表示，亞速廠占地廣大且有多棟建築，俄軍根本找不到烏軍，因此俄軍開始討論要發動化武攻擊，那是燻出烏軍的唯一方式；他說，烏軍要從馬立波外部突破俄軍圍困，機會渺茫。

烏克蘭表示正在查證消息，據傳俄國可能已對馬立波使用化武。

馬立波市長助理13日表示，俄軍企圖在5月9日宣布拿下馬立波，那是俄國在二戰戰勝納粹德國的日子。