國際制裁重創經濟 俄已違約用盧布支付2債券

遭西方國家制裁的俄羅斯已開始用盧布付債券，穆迪認為俄羅斯可能已經違約。圖為俄羅斯央行。(美聯社)

穆迪(Moody)評級機構14日指出，俄羅斯 已以盧布而非美元支付兩種債券 ，違反債券合同條款，而「債券合約沒有規定以美元以外的任何其他貨幣償還」。

俄羅斯試圖以盧布支付某些債券的舉措顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後，被排除在西方金融體系之外，正對其經濟造成破壞性影響。

穆迪在新聞稿中表示，這些付款顯示「相對於原始債券合同的付款條款發生變化，因此，若在5月4日(寬限期結束)前未得到糾正，可能被視為違約」。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭後，多間企業自主或因外界壓力而不再於俄國 運營，隨著企業將陸續發布今年第一季財報，外界亦可瞭解這對企業造成多少損失，而企業面對衝擊，有可能會讓帳面「不要那麼難看」些，但也可能會是「讓帳面愈難看愈好」。

華爾街日報(WSJ)報導，史坦普500指數(S&P 500)成分股企業中，五分之一在俄羅斯設有分支機構；而迄今約有600間企業已撤出或是削減在俄國的營運。

撤出俄羅斯的企業將在未來幾周陸續續發布第一季財報，透露失去俄國業務造成的損失，除帳面上認列的損失外，依然有不少細節可藏玄機。

例如撤出俄羅斯之後，留在俄國的各種資產該如何看待，就是一門學問；奧斯丁德州大學會計學教授麥金斯(John McInnis)表示，企業可以聲稱該資產處於暫時性閒置狀態，就可以長時間不認列減損。

例如麥當勞(McDonald)暫停俄羅斯分店後，目前仍不確定是否要將此舉認列為會計成本，因為麥當勞曾認定停止營業只是暫時的；德州農工大學會計學教授克魯布里(D. Larry Crumbley)說，企業總是不希望採取會傷害損益表的行動。

麥金斯還說，企業在俄羅斯的資產是如何處置，還是暫時讓資產閒置，或僅僅只是在俄國有銷售業務等，都會影響到財報的處理作法。

外界預期，英國石油(BP)是因撤出俄羅斯而受到最大打擊的企業，宣布退股俄羅斯石油(Rosneft)20%股份造成上看250億元的損失。

一些石油公司則主動認列損失，例如殼牌(Shell)將認列40億至50億元的會計成本，並指其財務衝擊可能持續數個月之久。