莫斯科號沉沒 艦長及500餘官兵恐陣亡 2核彈失蹤

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒後，艦上水兵家屬15日不理官方禁令，在母港塞爾斯托波爾為失蹤親人舉行非正式追思典禮，由一名神父主持。(路透)

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦遭烏克蘭 攻擊沉沒，艦上水兵家屬15日不理官方禁令，為失蹤親人舉行非正式追思典禮；烏克蘭官方研判艦上510名官兵恐悉數陣亡；另專家警告，莫斯科號艦上可能攜有兩枚核子彈頭，或已沉入黑海，擔心釀成災難。

常規編制達510人的俄羅斯艦艇「莫斯科號」被烏克蘭擊沈後，艦上官兵恐都已陣亡，包括艦長庫普林(圖)。(取自俄軍官網)

俄稱摧毀海王星飛彈工廠

莫斯科號沉沒翌日，俄國國防部 矢言加強以飛彈襲擊烏國首都基輔，以因應烏方攻擊俄國領土，並稱摧毀基輔附近據說生產「海王星」飛彈的兵工廠；基輔地區15日傳出多起爆炸巨響；另東北哈爾科夫市官員稱俄軍向載送波羅瓦亞(Borovaya)村平民的巴士開火，造成七死27傷。

美國國防部15日證實，至少一枚烏克蘭發射的海王星(Neptune)反艦飛彈擊中莫斯科號；俄國國防部證實該飛彈巡洋艦因艦上起火，引發火藥庫爆炸，船身嚴重受損，又因海象惡劣，雖出動拖船想拉回目的港，但仍於14日夜間沉沒。

俄國官方聲稱，莫斯科號艦上官兵都已疏散到黑海艦隊其餘船隻；美方則相信俄國水兵應有死傷，但數目無法確定。

被烏克蘭擊沈的俄黑海艦隊旗艦「莫斯科號」據信攜有兩枚核子彈頭，以配備在P-1000反艦導彈，隨著船艦沉沒，兩枚彈頭業已落入黑海海底，引發外界憂慮。圖為該艦今年2月演習。(Getty Images)

莫斯科號母港 非正式追思

在各方說法不一之際，莫斯科號母港塞爾斯托波爾(Sevastopol)15日舉辦非正式「追思典禮」，由一名神父主持，或透露艦上水兵喪生人數可觀；安放在黑海艦隊雕像的花圈寫著「致該艦及艦上官兵」。

烏克蘭內政部顧問葛拉許臣科(Anton Gerashchenko)表示，由塞爾斯托波爾消息人士得知，莫斯科號爆炸十分強烈，應該在很快就沉沒於黑海，故此，艦上官兵應該都已陣亡，包括艦長庫普林(Anton Kuprin)；莫斯科號常規編制510人。

烏克蘭智庫專家克利門科(Andriy Klymenko)表示，莫斯科號艦上應攜有兩枚核子彈頭，以配備在P-1000反艦飛彈，隨著船艦沉沒，兩枚彈頭恐已落入黑海海底，有引發災難之虞，故呼籲其他黑海國家向俄方要求解釋，追問核彈頭下落。

擊落烏直升機？俄邊境傳爆炸

俄國國防部稱動用防空系統在俄國布揚斯克(Bryansk)州上空擊落一架烏國直升機；烏方對此未予置評；俄方另稱，烏軍打算以飛彈攻擊現在俄方掌控的赫爾松(Kherson)區的水力發電廠，但遭俄軍擋下。

鄰近烏克蘭邊界的俄國別爾哥羅德市(Belgorod)居民稱15日當地傳出兩起爆炸聲，流出的視頻指俄軍防空系統擊中盤旋該市上空一個不明目標。俄軍發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)稱另擊殺波蘭傭兵部隊，擊落一架烏軍戰機。