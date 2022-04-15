我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日駙馬小室圭律師考又落榜 7月第三度挑戰

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

後Omicron日子是怎樣？專家抱希望但最憂此事

編譯湯淑君／綜合外電
專家擔心，像Omicron這樣進化大躍進的變異株不知何時會再冒出，引爆全球病例迅速激增。 路透
專家擔心，像Omicron這樣進化大躍進的變異株不知何時會再冒出，引爆全球病例迅速激增。 路透

新冠肺炎疫情肆虐兩年多來，預測疫情後續發展已變成不可能的任務。即使是最精密的模型，面對隨機變異的新冠病毒，似乎也沒多大用處。流行病學模型專家認為，儘管未來疫情發展變化莫測，至少抗病毒藥物帶來希望。

巴隆周刊（Barron's）報導，專家坦承疫情預測有其局限，但仍能提供大趨勢預測，協助世人了解未來兩年「與病毒共存」生活的大致輪廓。據他們研判，疫情極可能不會終結，但抗病毒藥物可讓「與病毒共存」的日子好過一些。

美國流行病學模型權威專家、華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）所長莫瑞（Chris Murray）說：「除非某種殺手變種病毒冒出來，且能避開抗病毒藥物，否則極不可能再見到大規模封鎖。」

最可能發生的情境是：疫情不會消失，但使用輝瑞Paxlovid這類抗病毒藥物，應可大致控制住疫情。

欲知未來兩年可能的發展，必須先了解病毒變異有兩種：「大躍進」式和「漸進漂移」式。新冠病毒很特別，演化上有可能大幅變異（例如突變成Omicron），而較普通的變異也可能迅速發生。

問題是：下一個像Omicron這樣進化大躍進的變異株會在何時迸出、引爆全球病例迅速激增？答案無人知曉。也許每年出現一次，也可能十年發生一回。若是頻繁發生，現有新冠疫苗可能無法及時更新；若發生頻率不高，疫苗就無須調整。新變種可能會造成抗病毒藥物失效，也可能不會。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）微生物與免疫學教授莫爾（John P. Moore）說：「這全看病毒的屬性以及世界集體免疫系統的屬性而定。這問題不容易回答。」

短期內令專家擔心的發展，除了再次冒出像Omicron這樣進化大躍進的變異株之外，還有一大隱憂。莫瑞說，可以想像Omicron稍稍突變，變得致死率與Delta變異株相提並論。他說：「對我來說，在可合理預測的範圍內，這是最糟的情況之一。」

不過，前景未必這麼黯然無光。莫瑞預期，有了抗病毒藥物，將會大大減輕疫情衝擊。他說：「這實在與風險承擔有關。有了抗病毒藥物，即使是像Delta這樣的病毒，也不會比流感病毒更糟。沒人因為害怕流感而不再上餐廳。民眾的風險意識正大幅升高。」

既然新冠病毒不會絕跡，那麼「與病毒共存」的日子會是什麼模樣？

主持倫敦大學學院（UCL）新冠疫情預測計畫的UCL神經科學家傅里斯頓（Karl Friston）預期，未來民眾的生活態度可能只會「溫和轉變」，但他的預測模型顯示，未來的「移動性」（mobility）——根據使用汽車以及職場與零售活動計算——恐怕不會完全恢復到疫前的常態。他的模型顯示，英國的「移動性」頂多只會回升到疫前水準的90%，「看來永遠不會100%復原」。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
疫情 Omicron 疫苗

上一則

不用再戳鼻 美FDA核准新冠呼氣檢測法 3分鐘得出結果

延伸閱讀

地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因

地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因
申請名校訣竅 專家：掌握5個方向

申請名校訣竅 專家：掌握5個方向
通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」

通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」
民主黨施壓 暫停償還學貸計畫 有望延長至8月底

民主黨施壓 暫停償還學貸計畫 有望延長至8月底

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
「就不能救救我們老百姓嗎」滬居委幹部失控：我也想啊

「就不能救救我們老百姓嗎」滬居委幹部失控：我也想啊
通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」

通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」