後Omicron日子是怎樣？專家抱希望但最憂此事

專家擔心，像Omicron這樣進化大躍進的變異株不知何時會再冒出，引爆全球病例迅速激增。 路透

新冠肺炎疫情 肆虐兩年多來，預測疫情後續發展已變成不可能的任務。即使是最精密的模型，面對隨機變異的新冠病毒，似乎也沒多大用處。流行病學模型專家認為，儘管未來疫情發展變化莫測，至少抗病毒藥物帶來希望。

巴隆周刊（Barron's）報導，專家坦承疫情預測有其局限，但仍能提供大趨勢預測，協助世人了解未來兩年「與病毒共存」生活的大致輪廓。據他們研判，疫情極可能不會終結，但抗病毒藥物可讓「與病毒共存」的日子好過一些。

美國流行病學模型權威專家、華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）所長莫瑞（Chris Murray）說：「除非某種殺手變種病毒冒出來，且能避開抗病毒藥物，否則極不可能再見到大規模封鎖。」

最可能發生的情境是：疫情不會消失，但使用輝瑞Paxlovid這類抗病毒藥物，應可大致控制住疫情。

欲知未來兩年可能的發展，必須先了解病毒變異有兩種：「大躍進」式和「漸進漂移」式。新冠病毒很特別，演化上有可能大幅變異（例如突變成Omicron ），而較普通的變異也可能迅速發生。

問題是：下一個像Omicron這樣進化大躍進的變異株會在何時迸出、引爆全球病例迅速激增？答案無人知曉。也許每年出現一次，也可能十年發生一回。若是頻繁發生，現有新冠疫苗 可能無法及時更新；若發生頻率不高，疫苗就無須調整。新變種可能會造成抗病毒藥物失效，也可能不會。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）微生物與免疫學教授莫爾（John P. Moore）說：「這全看病毒的屬性以及世界集體免疫系統的屬性而定。這問題不容易回答。」

短期內令專家擔心的發展，除了再次冒出像Omicron這樣進化大躍進的變異株之外，還有一大隱憂。莫瑞說，可以想像Omicron稍稍突變，變得致死率與Delta變異株相提並論。他說：「對我來說，在可合理預測的範圍內，這是最糟的情況之一。」

不過，前景未必這麼黯然無光。莫瑞預期，有了抗病毒藥物，將會大大減輕疫情衝擊。他說：「這實在與風險承擔有關。有了抗病毒藥物，即使是像Delta這樣的病毒，也不會比流感病毒更糟。沒人因為害怕流感而不再上餐廳。民眾的風險意識正大幅升高。」

既然新冠病毒不會絕跡，那麼「與病毒共存」的日子會是什麼模樣？

主持倫敦大學學院（UCL）新冠疫情預測計畫的UCL神經科學家傅里斯頓（Karl Friston）預期，未來民眾的生活態度可能只會「溫和轉變」，但他的預測模型顯示，未來的「移動性」（mobility）——根據使用汽車以及職場與零售活動計算——恐怕不會完全恢復到疫前的常態。他的模型顯示，英國的「移動性」頂多只會回升到疫前水準的90%，「看來永遠不會100%復原」。