不用再戳鼻 美FDA核准新冠呼氣檢測法 3分鐘得出結果

民眾透過一台「InspectIR COVID-19 Breathalyzer」呼吸檢測儀進行新冠病毒篩檢。 取材自InspectIR Systems官網

美國食品藥物管理局（FDA ）14日核准一款新冠病毒呼氣檢測 儀的緊急使用授權，這項設備採檢受測者的呼氣樣本後，三分鐘內就能測出是否染疫。

FDA表示，醫院、診所及機動快篩站將可使用這款「InspectIR COVID-19 Breathalyzer」呼氣檢測儀進行篩檢，每台儀器每日可檢測160個樣本。檢測儀的體積約與手提箱相當，可偵測出採檢者呼出的氣體內，是否含有與新冠病毒相關的五種化合物。

FDA器材與放射健康中心主任舒倫（Jeff Shuren）說，這項新檢測法獲准使用，是醫療界在新冠病毒診斷方面快速創新的另一例證。

根據一項共2,409名受試者參與的研究，以陽性樣本進行測試時，「InspectIR COVID-19 Breathalyzer」儀器的診斷正確率達91.2%，陰性樣本的檢測正確率達99.3%。

FDA說，後續研究也發現該儀器對Oimicron變種病毒 有同樣高的檢測正確率。

FDA表示，這款儀器需在醫療保健供應商的監督下，由合格且訓練有素的人員進行操作，診斷出陽性反應的受測者應接受分子檢測。