不堪莫斯科號 一代名艦曾經「光榮」 淪做普亭「波臣」

1976年建造的「莫斯科號」，是前蘇聯與俄羅斯對外耀武揚威的名艦。圖為俄羅斯總統普亭(前左)2014年8月在艦上接待到訪的埃及總統塞西(前右) 。(路透)

在烏克蘭 南部海岸被擊沉的俄國 飛彈巡洋艦「莫斯科號」(Moskva)，1979年7月下水，1982年底以「光榮號」(Slava)為名開始服役，曾參與侵略喬治亞、平定敘利亞內亂以及目前的烏克蘭戰爭，承平時期也曾和美國聯手進行科學研究，以「光榮」的名號登場，卻落得如此不光榮的下場，令人唏噓。

1976年在烏克蘭建造 服勤近40年

莫斯科號 1976年開始在前蘇聯時期烏克蘭加盟共和國的尼古拉耶夫(Mykolaiv)建造，冷戰期間曾攜帶核武，是蘇聯對外耀武揚威的名艦，承載著從蘇聯時代布里茲涅夫總書記到如今俄國總統普亭 交代的使命，最終卻以黑海艦隊旗艦的身分，沉沒在誕生地不遠處，道盡歷史的滄桑與興替。

根據珍氏國防年鑑，莫斯科號長186公尺，載員476人加上62名軍官，艦上也有直升機坪。冷戰期間，還配備核武。1989年，蘇聯領導人戈巴契夫在任時，美國和蘇聯科學家曾在艦上，共同測量巡弋飛彈核彈頭放射出來的中子與賈瑪射線的輻射量。

1989年底，戈巴契夫和美國總統布希本來預定在光榮號停泊於馬爾他外海時舉行峰會，因風浪太大，臨時改在已經定錨的馬克辛高爾基號巡洋艦上舉行。

冷戰時期間曾攜帶核武 對外揚威

1990年到1999年，光榮號經過多次翻修，恰好也在這段期間，蘇聯瓦解，烏克蘭獨立，俄國經濟不斷下滑，等翻修完畢，改名為莫斯科號以後，曾於2003年，普亭和義大利總理貝魯斯柯尼在沙丁尼亞會面時，當過「地主」。當時普亭在馬達倫納海軍基地說，「感謝上帝，我們的軍艦還跑得動，飛機、飛彈還飛得起來」。

普亭那句話的意思是，可在莫斯科號上和歐洲領導人見面，表示俄國和北約國家之間的互信，正逐日增加。如今，北約東擴，互信泯滅，成為他揮兵進攻烏克蘭的主要原因。

2008年俄國攻打喬治亞時，莫斯科號也在黑海參與戰役；喬治亞當局說，莫斯科號曾攻擊岸上的喬治亞部隊。

2014年俄國吞併克里米亞半島時，莫斯科號負責圍堵住烏克蘭船艦，不讓烏國海軍離開多努茲拉夫湖(Lake Donuzlav)基地。

2015年到2016年，莫斯科號出航到地中海，擔任支援俄軍遠赴中東、幫敘利亞總統阿塞德平定內亂的任務，該艦官兵還因此役與攻打喬治亞一役，獲頒獎章。

侵烏戰爭爆發後，莫斯科號奉命攻打黑海蛇島(Snake Island)，，島上守軍喊出「俄艦，去你X的！」成為烏克蘭流傳最廣的「戰爭佳話」。