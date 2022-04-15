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受教北約作戰思維 烏軍把俄軍逼進泥沼裡

編譯柯立偉／綜合14日電
烏克蘭軍隊抵禦俄軍逾一個月，表現可圈可點，他們與北約長期交流，作戰思維西化是成功關鍵。圖為頓巴斯地區的烏軍察看被摧毀的俄軍坦克。(路透)
烏克蘭軍隊抵禦俄軍逾一個月，表現可圈可點，他們與北約長期交流，作戰思維西化是成功關鍵。圖為頓巴斯地區的烏軍察看被摧毀的俄軍坦克。(路透)

面對來自全球第二大軍事強國俄羅斯的攻擊，烏克蘭雖尚不能稱「大獲全勝」，但能抵禦俄軍，並拉長戰線至今超過一月有餘，表現也可圈可點；烏軍究竟憑藉什麼樣的力量與俄羅斯抗衡？華爾街日報(WSJ)撰文指出，烏克蘭雖未加入北約(NATO)，但與北約長期合作交流，其作戰思維已漸西化，是烏國成功把俄軍拖入戰爭泥沼的關鍵。

過去八年來，烏克蘭軍隊每年都選派約1萬名軍士官兵參加北約演習，因此烏克蘭的軍令系統漸從過去較為僵化的蘇聯模式，轉型成相對靈活的西方模式；這樣的交流談不上機密，俄國軍方及情報體系不可能不知道，只是北約各國與烏克蘭也都「很識相地」保持低調，避免激怒俄國。

在與北約交流的過程中，烏軍漸漸打破蘇聯留下的傳統，不再以士兵或武器的數量作為衡量軍事實力強弱的唯一標準；例如北約盟國為烏克蘭引進「士官」的階級，作為決策的軍官與實際作戰的士兵間重要的溝通橋梁；並鼓勵高層軍官下放決策權，只制定作戰目標，允許基層軍士官甚至士兵視戰場現實情況靈活調整戰略。

烏軍中尉庫利什(Lt. Kulish)就說：「在這場與俄羅斯的作戰中，我相信許多部隊的指揮官一定都有用上與北約軍隊交流的心得。」

而對北約來說，與烏軍密切交流其實也有益處，畢竟除英、美、法三國軍隊近年有對外戰事，官兵有實戰經驗外，其他各國軍隊承平日久，因此可以在與烏軍的交流中獲取烏國軍隊長年與烏東地區親俄分子叛亂作戰的經驗，因此烏軍可以說是北約盟國了解俄羅斯作戰思維的一個窗口，這樣的交流對雙方而言均有收穫。

事實上，烏克蘭可算是北約扶持的各國軍隊中最具可塑性的國家；相對於伊拉克、阿富汗等國，由於貪污盛行、軍閥割據、士氣低落，一旦盟國不再支持中央軍隊就難以為繼。

雖然烏克蘭政府或多或少也有行政效率不彰、貪污腐敗的狀況，但整體而言中央政府不至於「令不出基輔」，且自俄羅斯2014年併吞克里米亞半島，並對烏東叛亂組織提供財政及裝備支援後，烏克蘭軍隊「軍魂燃起」，有明確的敵人，知道自己為何、為誰而戰。

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