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馬立波不保？ 俄軍拿下烏鋼鐵廠 恐啟動大規模攻擊

編譯郭宣含／綜合14日電
俄羅斯軍隊14日已進入烏克蘭南部戰略港口城市馬立波市中心。圖為這個遭戰火蹂躪達七周之久的城市，已被俄軍炸得面目全非。(路透)
俄羅斯軍隊14日已進入烏克蘭南部戰略港口城市馬立波市中心。圖為這個遭戰火蹂躪達七周之久的城市，已被俄軍炸得面目全非。(路透)

紐約時報報導，俄羅斯軍隊14日已進入烏克蘭南部戰略港口城市馬立波(Mariupol)中心，並拿下烏克蘭軍隊死守的一處鋼鐵工廠，這表示俄國可能快拿下這座遭圍困的城市，深入烏克蘭與東部和南部的俄軍會合，發動大規模攻擊。

俄國入侵烏克蘭邁入第七周，馬立波戰役歷時最長且死傷最慘重。紐時指出，俄軍進入馬立波市中心並拿下伊里奇(Ilyich)鋼鐵廠，這象徵俄國離拿下這座城市可能只差臨門一腳，一旦俄軍拿下馬立波，形同為俄國總統普亭(Vladimir Putin)送上一大勝利，洗刷俄軍無法拿下烏克蘭首都基輔(Kyiv)的惡名。

馬立波瀕臨烏南亞速海(Azov Sea)，可連結俄國扶植的烏東頓巴斯(Donbas)地區分離主義政權，以及烏南克里米亞(Crimea)，馬立波具關鍵戰略位置，可能推動戰爭邁入下一階段。紐時指出，萬一馬立波落入俄軍之手，將有助俄軍達到軍事目標，連結烏東和烏南的俄軍，發動大規模攻擊。

俄軍近日大舉前進到馬立波市中心後，俄國和烏克蘭官方13日證實，俄軍已拿下該市北部的伊里奇鋼鐵廠。

俄國入侵烏克蘭邁入第七周，馬立波戰役歷時最長且死傷最嚴重。圖為俄軍13日攻下伊里...
俄國入侵烏克蘭邁入第七周，馬立波戰役歷時最長且死傷最嚴重。圖為俄軍13日攻下伊里奇鋼鐵廠後，部分烏軍向俄軍投降。(路透)

俄國國防部表示，烏克蘭陸戰隊第36步兵旅駐守該鋼鐵廠，逾1000名烏軍「自願放下武器投降」。第36步兵旅在本周初曾警告，他們近日恐展開「最後戰役」，因為他們的彈藥即將耗盡。

烏克蘭官方則坦言，俄軍圍困烏軍在馬立波剩餘幾處據點之一的鋼鐵廠，部分烏兵放下武器，但烏克蘭官方否認烏軍投降的報導；烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說：「1000人投降是謊言。」

阿列斯托維奇表示，部分烏軍遭受「砲彈和空襲」攻擊，許多人「戰敗淪為戰囚」，但他說其他烏兵成功逃離，加入鎮守在更靠近南方海岸、阿佐夫斯塔爾(Azovstal)鋼鐵廠的烏軍。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)估計，該市數萬名平民遭殺害，但市府表示無法估計平民傷亡人數，也無法全面調查該市遭破壞的程度；他13日表示，12萬人已離開馬立波。

馬立波市政府在聲明中指出，俄軍「蓄意製造人道災難」，他們持續攻擊平民基礎建設，並阻止人道物資送進該市。

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