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黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

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烏軍奇襲、艦身重創 莫斯科號沉沒 俄數百官兵恐亡

編譯潘勛／綜合14日電
俄羅斯軍方14日夜間承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭兩枚烏克蘭導彈擊中後已沉沒，艦上數百官兵可能喪生。圖為該艦2021年7月穿過博斯普拉斯海峽。(路透)
俄羅斯軍方14日夜間承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭兩枚烏克蘭導彈擊中後已沉沒，艦上數百官兵可能喪生。圖為該艦2021年7月穿過博斯普拉斯海峽。(路透)

俄羅斯國防部14日承認，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)遭兩枚烏克蘭飛彈擊中受損後，在拖回港口途中沉沒，烏方研判該艦恐有數百名官兵喪生；莫斯科號艦上配備16枚巡弋飛彈，喪失該巨型巡洋艦將削弱俄軍長程打擊戰力；美國國防部指出，俄黑海艦隊其餘船艦已駛離到距烏國80浬以外。

烏克蘭官方指出，莫斯科號14日凌晨失火，是因駐敖德薩港(Odesa)的烏軍發射兩枚烏方自製「海王星」(Neptune R360)反艦飛彈擊中該艦所致；數百俄方水兵可能在攻擊中喪生。

克里姆林宮起初試圖淡化莫斯科號遭飛彈擊中一事，只說艦上起火，火勢已控制，數百艦上官兵疏散到黑海艦隊其他船艦，還說莫斯科號並未沉沒，「主要飛彈武器系統未受損」，對烏方攻擊隻字未提。

俄國證實：拖回過程海象惡劣 艦隻沉沒

但是到14日晚間，俄國國營「塔斯社」(TASS)引述國防部聲明報導，「船艦在拖往目的地港口過程中，因彈藥庫爆炸、艦身損壞而失衡，海象惡劣，艦隻已經沉沒」。

美國國防部官員稍早指出，俄國黑海艦隊已駛離到距烏國海岸80浬以外，疑似遠離烏方飛彈射程。

莫斯科號備配有強大射控雷達，以及防空、反水面及反潛武器系統，另有六套近距離武器系統用來摧毀來襲飛彈；卻在14日凌晨遭突襲，烏軍先用多架旗手(Bayraktar TB2)無人機干擾，莫斯科號艦上人員還在追蹤無人機之際，卻不知兩枚海王星反艦飛彈來襲。

海王星飛彈每枚重一噸，最大射程170浬，以貼海平面的高度逼近莫斯科號，彈道如此之低，再加海象惡劣，以至於莫斯科號難以偵測；海軍專家指出，莫斯科號艦上反飛彈防禦系統已屬「過時」。

13日遭烏克蘭飛彈攻擊後爆炸、沈沒的俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」裝備有16枚巡...
13日遭烏克蘭飛彈攻擊後爆炸、沈沒的俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」裝備有16枚巡弋飛彈。(路透)

俄軍損失16枚巡弋飛彈 喪失長程戰力

美國國防部發言人科比(John Kirby)指出，莫斯科號當時位在敖德薩海岸外約60浬處，艦上「發生相當大爆炸」，而致「廣泛受損」；科比說，莫斯科號起初還能以自身動力維持不沉，蹣跚駛往克里米亞塞瓦斯托波爾(Sevastopol)港；美方無法證實莫斯科號傷亡人數。

莫斯科號攜帶有16枚長程巡弋飛彈，艦隻損失代表俄方黑海長程戰力大幅受損，也象徵俄烏戰爭進入第七周，俄方再遇重大挫折。

白宮國家安全顧問蘇利文指出，這起事件將對俄軍造成重大打擊。

俄羅斯軍方14日夜間承認，裝備有16枚巡弋飛彈的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭兩枚烏...
俄羅斯軍方14日夜間承認，裝備有16枚巡弋飛彈的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭兩枚烏克蘭導彈擊中後已沉沒，艦上數百官兵可能喪生。圖為該艦2013年5月停泊在塞瓦斯托波爾港。(路透)

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