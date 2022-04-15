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30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

記者顏伶如／綜合報導
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

自2011年初以來，30年固定房貸利率首度站上5%；根據推估，如今購買一般民宅的消費者，每月房貸支出平均要比一年前增加三分之一，但房地產市場需求依舊然強勁。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)14日指出，30年固定房貸利率從一周前的4.72%，升高到現在的5%，創下11年以來新高。就在15個月前，房貸利率一度跌至歷史新低。

華爾街日報(WSJ)分析，過去三個月裡，房貸利率調升迅速，是1987年迄今僅見，也讓房地產市場成為聯準會對抗通膨的主要戰場。房價一路走高的此時，消費者如今購屋時房貸負擔也變重許多。

房地產資訊網站Realtor.com經濟學者拉提尤(George Ratiu)指出，消費者一年前購買普通住宅時，在繳交20%頭期款的情況下，若以當時房貸利率計算，每月房貸花費約1223元，但現在購買相同房型並付20%頭期款，每月房貸支出卻要1700元，約增加38%。

即使在通膨高漲的今天，如此幅度的房貸支出增加依然驚人；拉提尤說，房貸開銷增加直接衝擊許多美國家庭的財務基礎。他說：「絕大多數買房子的美國民眾，都覺得購屋是一輩子開銷最高的單項消費。」

華爾街日報報導，某些準備買房的民眾則打算多繳一些頭期款，以便降低房貸開銷。

房貸利率調高讓買房負擔變重，但房地產市場還是欣欣向榮。衡量全美各地大型都會區平均房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)在截至今年1月的過去一年間便增加19.2%。

新冠疫情期間，房貸利率變得相對便宜。2021年大半年間，30年固定房貸利率都維持在3%以下；以2021年1月為例，更降至史上最低地2.65%。

房貸利率低促成二手屋市場出現2006年以來的榮景。疫情期間許多民眾改為遠距上班，加上房貸開銷變得划算，不少家庭毅然離開新澤西州、舊金山以及其他都會區的公寓，改住空間較為寬敞的郊區；剛成家、邁入人生購屋黃金時期的千禧世代(Millennials)年輕人，在這波房地產市場搶購潮裡也未缺席。

報導指出，銀行業人士及經濟學者表示，房貸開銷增加將會使房地產市場冷卻；美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)購屋房貸申請量追蹤指數，本周比一年前下降6%。

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