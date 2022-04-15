前線與烏軍併肩作戰 流亡俄議員：普亭絕對會輸

俄羅斯前國會議員波諾馬列流亡烏克蘭的，與烏士兵在前線並肩作戰；他直言俄國總統普亭「絕對會輸」。（取自維基）

流亡烏克蘭 的俄羅斯前國會議員波諾馬列(Ilya Ponomarev)在俄國 侵烏後，與烏克蘭士兵在前線併肩作戰；他近期接受「有線電視新聞網」(CNN)和「法國第24電視台」(France 24)訪問時表示，加入前線作戰是他唯一能幫烏克蘭做的事，直言俄國總統普亭 「絕對會輸」，而沒有打敗仗的獨裁者能繼續執政，稱普亭在位的日子屈指可數。

2014年，俄國兼併克里米亞(Crimea)時，波諾馬列成為全國會唯一投下反對票的議員，2016年起流亡烏克蘭。

CNN主播塔珀(Jake Tapper)問波諾馬列，為何到前線與烏軍一同作戰；波諾馬列回答：「在此情況下，我還能做什麼？當普亭的部隊入侵，我們需要捍衛這個國家，抵禦首都。」

波諾馬列曾被警告，他在俄軍的獵殺名單上，但他無所畏懼，宣稱普亭「輸掉」這場戰役，但坦言普亭仍會試圖奪取部分土地以宣稱勝利。

波諾馬列說：「事實是他正輸掉這場戰爭，我認為烏克蘭軍方和人民在國土被解放前，不會善罷干休，而這肯定會發生。」

他說，莫斯科當局「不了解烏克蘭現況」，採用「卑鄙」的戰略且俄國將領「全都錯了」。

波諾馬列在烏克蘭首都基輔接受「法國第24電視台」訪問時，預測「普亭很快就會下台」，普亭「肯定會輸，而沒有打敗仗的獨裁者能掌權。

波諾馬列說，俄軍在布查(Bucha)的殺戮行徑令人髮指，這是俄軍撤退時「恐慌」的下場，俄軍轉移戰略根本不是預先策畫好的。

波諾馬列說，俄軍攻打基輔失利，烏東及烏南的命運堪慮，情況甚至可能比布查更慘；普亭會試圖拿下俄軍控制的頓巴斯(Donbas)地區，從哈爾科夫(Kharkiv)到敖德薩(Odesa)。

波諾馬列宣稱，普亭在位的日子「屈指可數」，俄國的政權移轉有兩種可能性，一是受民眾愛戴的領袖崛起，一是菁英或政府內部核心小圈子策動的政變。