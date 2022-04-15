澤倫斯基出現鬢鬚、眉頭深鎖、眼袋垂掛 容貌留下戰爭印記

烏克蘭遭俄羅斯入侵後，總統澤倫斯基的臉上也刻下戰爭印記。圖為俄烏開戰之後的澤倫斯基。（美聯社）

全國公共廣播電台(NPR)報導，烏克蘭 遭俄羅斯入侵後，大量平民死傷，總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)的臉上也刻下戰爭印記，他原本的光滑乾淨臉出現鬢鬚，眉頭深鎖，眼袋垂掛，足見壓力與創傷對人體的摧殘；全球許多總統與領袖卸任前後也有類似變化。

烏克蘭戰爭已邁入第七周，44歲澤倫斯基原本乾淨的臉孔出現鬍鬚，前額刻下深長皺紋，雙眼下方垂掛肥厚眼袋。

圖為俄烏開戰之前的澤倫斯基。（美聯社）

研究創傷的心理學家道爾(Glenn Patrick Doyle)告訴NPR，這些都是人類經歷重大創傷和壓力時會出現的身體徵象；長時間承受創傷和壓力，人體會遭到嚴重破壞，睡眠、注意力、記憶、心情、外貌等都會受到影響。

道爾指出，烏克蘭人，尤其是澤倫斯基，很可能會持續出現這類症狀，他們正面臨俄軍入侵，每天空襲警報不停，許多人逃離家園。

道爾解釋，創傷與人體的關係有點像壓力反應劫持了身體各種「正常」功能，讓原本維持我們日常注意力與規律的身體過程，在背負壓力的期間暫停，並由另一種可幫助我們度過壓力的過程取代。

NPR報導，澤倫斯基背負烏克蘭全國命運，很可能正受到長期健康的影響。

美總統任內 似更顯衰老

道爾指出，各國總統與領袖面臨的孤獨與壓力往往多於凡人，在位期間的外貌變化更是顯而易見。

美國總統任內似乎更顯衰老，他們上任與卸任的照片常被拿來比較，卸任時通常比上任前出現更多皺紋、白髮和更重的眼袋。

美國研究教授懷特(Jonathan White)表示，前總統林肯(Abraham Lincoln)就是絕佳例子，「我認為林肯任內老化程度更勝其他總統。」

懷特指出，林肯在1860年既年輕又意氣風發，但經歷內戰後，1865年的他則顯得枯槁滄桑；據悉林肯卸任時更容易暴怒罵人。

創傷時間久 外貌變化多

維吉尼亞 醫院中心(Virginia Hospital Center)耳鼻喉科專家尼可．科爾格羅夫(Nicole Colgrove)表示，人類承受身心壓力時會分泌壓力賀爾蒙皮質醇(cortisol)，這會使肌膚失去彈性，鬆弛黯淡，頭髮也會變得花白。

歷經壓力和創傷的時間愈久，外貌變化愈多，也會逐漸出現長期心理失調。道爾指出，創傷機制可讓人類生存下來，但恐難與他人建立關係。

道爾表示，不過並非全無希望，若經適當照護，仍有機會恢復，只是這會是條漫長道路。