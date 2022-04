影／沙烏地國營電視台播短劇 諷拜登想睡覺的健忘老人

商業內幕報導,就在美國與沙烏地阿拉伯之間的關係跌至新低之際,沙國政府持有的一家大型廣播公司日前播出嘲笑美國總統拜登 的短劇,譏諷他是想睡覺的健忘老人。

據報導,在MBC電視台11日播出的《Studio 22》節目裡,其中一齣短喜劇(Sketch Comedy)就見到模仿拜登總統的演員表現得健忘又想睡覺,上台揮了揮手、朝著「記者」的方向指來指去,隨後就逕自漫步走下台,讓模仿賀錦麗 副總統的演員則趕緊把他帶回講台後方。

《Studio 22》節目的觀眾接著看到「拜登」搞混西班牙、非洲跟俄羅斯 ,忘記俄羅斯總統普亭的名字,話沒講完就直接當眾睡著、發出鼾聲。當「賀錦麗」用手肘撞了一下、把人叫醒時,「拜登」又把喊話對象變成中國國家主席,「賀錦麗」見狀趕忙用耳語提醒,卻隨即被「拜登」錯叫成「第一夫人」。

這齣短喜劇最後以「拜登」再度睡著跟「賀錦麗」趕緊把人架走收場。記者漢納(Asaad Sam Hanna)將節目放到推特,觀看數迄今達755萬,14.3萬網友點讚,另有5.2萬次轉推。

報導指出,沙國政府持有MBC的多數股份,很少見到拜登等沙國主要合作夥伴的領導人遭到這種方式的嘲笑。漢納也表示,這是他第一次見到沙烏地的電視台嘲笑美國政府,但一位網友回覆指出,其實MBC電視台也嘲笑過小布希、歐巴馬跟川普。

For the first time i see the Saudi TV mocking the US administration. pic.twitter.com/8vPtU0txJ8