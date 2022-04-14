影／沙烏地國營電視台播短劇 諷拜登想睡覺的健忘老人

就在美國與沙烏地阿拉伯之間的關係跌至新低之際，沙國政府持有的一家主要廣播公司日前播出一節嘲笑美國總統拜登的短劇，譏諷他是想睡覺的健忘老人。畫面翻攝：Twitter/AsaadHannaa

商業內幕報導，就在美國與沙烏地阿拉伯之間的關係跌至新低之際，沙國政府持有的一家大型廣播公司日前播出嘲笑美國總統拜登 的短劇，譏諷他是想睡覺的健忘老人。

據報導，在MBC電視台11日播出的《Studio 22》節目裡，其中一齣短喜劇（Sketch Comedy）就見到模仿拜登總統的演員表現得健忘又想睡覺，上台揮了揮手、朝著「記者」的方向指來指去，隨後就逕自漫步走下台，讓模仿賀錦麗 副總統的演員則趕緊把他帶回講台後方。

《Studio 22》節目的觀眾接著看到「拜登」搞混西班牙、非洲跟俄羅斯 ，忘記俄羅斯總統普亭的名字，話沒講完就直接當眾睡著、發出鼾聲。當「賀錦麗」用手肘撞了一下、把人叫醒時，「拜登」又把喊話對象變成中國國家主席，「賀錦麗」見狀趕忙用耳語提醒，卻隨即被「拜登」錯叫成「第一夫人」。

這齣短喜劇最後以「拜登」再度睡著跟「賀錦麗」趕緊把人架走收場。記者漢納（Asaad Sam Hanna）將節目放到推特，觀看數迄今達755萬，14.3萬網友點讚，另有5.2萬次轉推。

報導指出，沙國政府持有MBC的多數股份，很少見到拜登等沙國主要合作夥伴的領導人遭到這種方式的嘲笑。漢納也表示，這是他第一次見到沙烏地的電視台嘲笑美國政府，但一位網友回覆指出，其實MBC電視台也嘲笑過小布希、歐巴馬跟川普。

For the first time i see the Saudi TV mocking the US administration. pic.twitter.com/8vPtU0txJ8 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) April 12, 2022