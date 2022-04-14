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紐約地鐵槍擊／監視器故障 「人手一機」目擊幫忙緝兇

編譯郭宣含／綜合13日電
威斯康辛州駕照上的詹姆斯(右)，及作案前的身影(左)。(路透)
威斯康辛州駕照上的詹姆斯(右)，及作案前的身影(左)。(路透)

紐約市警察局(NYPD)追蹤布魯克林地鐵站槍擊案槍手嫌犯詹姆斯(Frank James)時一度受阻，因為地鐵站的監視器故障，無法即時回傳影像而延誤調查進度；幸好詹姆斯有許多社群媒體貼文，以及民眾目擊後錄下的影片，協助調查人員及時查出嫌犯身分。

紐約郵報(New York Post)報導，紐約地鐵12日發生槍擊案並造成29人受傷，逾24小時後，槍手仍逍遙法外。警方消息人士透露，地鐵攝影機故障，導致他們無法即早掌握槍手行蹤。

一名警方消息人士談到網路上分享的攻擊影片，一邊抱怨：「要不是有那些社群媒體貼文，我們可能過了好幾天都還不知道發生什麼事。」

警方表示，槍擊案在N線列車「第36街」站停靠前發生，地車到站後，驚駭乘客紛紛下車逃命，詹姆斯也混跡人群中，穿越月台，搭上對面月台往曼哈頓的R線列車到「第25街」站，隨即下車，躲避執法人員超過一天。

大都會運輸署(MTA)發言人明頓(Tim Minton)表示：「兩站攝影機都正常開啟，但因為伺服器問題，影像沒辦法上傳到警察指揮中心，也沒傳到MTA安全中心。」

紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)
紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)

消息人士表示，攝影機影像畫面「老舊」無法取用。警方數小時後才公布嫌犯相貌。詹姆斯在13日下午落網。

紐約市警察要拿攝影機畫面時，一開始還以為MTA畫面遭鎖住，因為調查可能涉及恐怖主義並由聯邦調查人員接手，但最後紐約市警察發現只是攝影機無法正常運作。

MTA表示，更棘手的是，「第36街」站和「第25街」站，月台上並未安裝監視攝影機。

一名警方消息人士表示，警察局得仰賴當時通勤目擊者拍下的影片，以及槍手自己犯下的錯誤，才能確定槍手身分。

該人士透露：「調查會從影片開始，但因為MTA監視器未正常運作，執法人員陷入困境，但幸好有民眾錄下影片，人手一機真的幫上忙。」

一名資深執法人員簡報時表示，似乎沒有一台攝影機可正常運作。

詹姆斯案發前一天在費城租一輛U-Haul車，車內留下租賃資料與他的近期照片，以及關鍵的U-Haul車的鑰匙，有助警察尋線辦案緝捕。

市警刑事總監西格(James Essig)表示，警方從影像上看到詹姆斯進入「國王高速路」(Kings Highway)地鐵站，該站接近他的U-Haul卡車停車處；另有影像顯示，詹姆斯在槍擊案後從「第25街」地鐵站離開，離槍擊處「第36街」站僅差一站。

西格指出，有人在12日約上午9時15分左右，在逾一哩處外、布魯克林公園坡(Park Slope)社區的「第七大道」(7th Avenue)地鐵站看到詹姆斯；當時調查人員才剛開始要追緝他。

警方表示，詹姆斯13日搭乘地到曼哈頓，在下城的第六街和第一大道的麥當勞給小費，警方獲報前往並在社區巡查，最後在聖馬克廣場(St. Marks Place)和第一大道的轉角發現他，並順利將之逮捕。

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