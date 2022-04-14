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紐約地鐵槍擊／「想看更多槍擊案」槍手社媒滿布歧視、厭女

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市地鐵槍案兇嫌詹姆斯的老家在威斯康辛州密爾瓦基市。(美聯社)
紐約市地鐵槍案兇嫌詹姆斯的老家在威斯康辛州密爾瓦基市。(美聯社)

紐約市布魯克林日落公園地鐵槍案兇嫌詹姆斯13日落網。（Getty Images）
紐約市布魯克林日落公園地鐵槍案兇嫌詹姆斯13日落網。（Getty Images）

紐約市布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍案兇嫌詹姆斯(Frank James)13日落網，他被爆出近年來在社群媒體發布數百條視頻，批評警察暴力、俄烏戰事等社會議題，並散布種族歧視、厭女和厭世言論；他曾表示「想看到更多大規模槍擊案發生」，並批評紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前取締遊民和加強社會治安的政策。

拍影片宣稱「我很想殺人」

過去三年， 詹姆斯在Youtube帳戶名為prospertoftruth88的頻道上傳超過400個視頻，包括拍攝自己長篇大論、談論他認為存在不公的社會議題；11日最新發布的影片中，他提到認識一名因暴力犯罪入獄的人，可以指認對方但是會遭遇後果，「我經歷過很多事，我可以說我很想殺人，我想看到別人死在我面前，但我也思考到一個現實，『嘿，我並不想坐牢』。」

嗆治安政策「想掃射遊民」

3月1日上傳的影片中，詹姆斯批評亞當斯在紐約市推行一系列改善治安的政策，隔著螢幕向亞當斯喊話，「兄弟，你在幹嘛呢？這遊民問題究竟是什麼情況？」；他表示每個車廂全都擠滿遊民，忍受不了，「這傳達給我的訊息是：我應該拿一把槍，開始掃射這些混蛋」，這段話也促使警方加強保障市長的安全。

「我們應有更多的大規模槍擊，對，我們應該看到更多槍擊案，讓『黑鬼』明白，問題從來不是出自槍手，而是他所身處的環境，造就他的存在」，對非裔美國人懷有仇恨；此外，影片中他也經常語帶種族歧視、厭女、厭倦廣泛社會的態度，針對教堂、工作職場的虐待或暴力文化宣洩不滿。

自揭曾接受精神治療

3月20日發布的影片中，詹姆斯透露已離開威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)的家，正往「危險區域」(danger zone)出發，「你知道，這當然引發了很多負面的想法，我確實有很嚴重的創傷後壓力。」

詹姆斯90年代曾在紐約市居住，他自揭當時在布朗士區接受精神健康治療，並在皇后區接受職業訓練，但過程中卻長期遭到虐待，因此對亞當斯提出的心理健康項目不看好；1992年他曾在曼哈頓切爾西(Chelsea)社區的一間商店當學徒，但兩年後被開除。

「我不會向因憤怒而傷害紐約客的人表示屈服」，亞當斯針對詹姆斯的影片回應，不接受其在Youtube視頻作出的指控、不接受槍手的行為，「紐約客不做這種事，我們會讓(槍手)付出代價。」

來源：NBC New York

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