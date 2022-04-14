紐約地鐵槍手落網 被控恐怖攻擊…罪成可判終身監禁
紐約市華人聚居的布魯克林日落公園地鐵槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)在逃亡近30小時後，13日下午於曼哈頓東村落網，被控恐怖攻擊的聯邦罪名，罪成可判處終身監禁；消息指出，嫌犯曾在五個州居住，1990年代搬到紐約市，在當地有九次犯罪紀錄。
12日早上8時24分許，在布魯克林通往曼哈頓的地鐵N線車上，坐在第二節車廂角落的詹姆斯突然起身，戴上防毒面具後丟擲多枚煙霧彈，並開槍掃射人群共33槍；造成10人中彈、共29人受傷，其中多名華人；目前至少四人的傷勢較嚴重，仍在住院觀察，但相信無性命危險。
警方通緝近30小時後，民眾向警方提供線索在曼哈頓東村發現槍手的行蹤，詹姆斯毫無反抗被警員拘捕；詹姆斯面臨恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名(federal terrorism)，罪名成立可判處終身監禁。
紐約市警方舉行記者會，披露更多有關槍手與案件的信息；市警總探長(James Essig)透露，詹姆斯作案後，在N車駛入36街站時，趁亂也隨著其他逃命的乘客跳入對面站台的R車，往北行駛一站到25街站出逃；警方掌握到他最後出現的身影，是在案發近一小時後的當天早上9時15分，於布魯克林公園坡(Park Slope)7大道交9街處，他再次踏入地鐵站，此後直到落網期間行蹤不明。
案發後初期，警方僅鎖定詹姆斯為「涉案人」，但隨著愈來愈多證據指向詹姆斯，紐約市長亞當斯(Eric Adams)13日早晨宣布其升級為「嫌犯」；證據包括在現場搜到詹姆斯丟棄的橙色工地背心、建築安全帽、信用卡、以及他租用U-Haul貨車的車鑰匙，紀錄顯示他先後經過印第安納州(Indiana)Fort Wayne、賓州匹茲堡(Pittsburgh)、新澤西州紐瓦克，並於3月25日抵達費城。
鎖定詹姆斯為嫌犯的另一線索是，警方在案發現場搜到裝有煙花的袋子，經Phantom Fireworks公司的副總裁William Weimer確認，詹姆斯2021年6月在家鄉曾購買大批煙花，與警方釋出的照片中的煙花品牌吻合；他的YouTube頻道也被揭露，曾揚言要更多大規模槍擊案發生，並散布種族仇恨、厭世等言論。
警方目前還需掌握更多信息，暫不知他是否有意攻擊其他地鐵站以及襲擊日落公園社區的原因，目前正分析槍手在網路發布的視頻內容，找出犯案動機。
槍手曾在威斯康辛州、俄亥俄州、賓州、新州以及紐約市有活動紀錄，1992年至1998年間在紐約市有九次被捕紀錄，被控四次持有盜竊工具、刑事性行為、提供盜竊服務、篡改文件等罪名，其使用的克拉克9毫米口徑半自動手槍2011年於俄亥俄州購置，防毒面具則在eBay網站下單。
警方在案發後尋獲槍手的U-Haul貨車，確認無爆炸裝置，相信11日他從費城通過紐約市史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)進入布魯克林；在貨車內發現枕頭等生活用品，懷疑在此期間他一直睡在車內，案發當日他步行到距離貨車三站地鐵站之外的Kings Highway搭車。
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