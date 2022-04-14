紐約地鐵槍手落網 被控恐怖攻擊…罪成可判終身監禁

涉嫌於前一天在紐約市布魯克林日落公園站地鐵持槍濫射的槍手詹姆斯(中)，13日下午於曼哈頓東村落網，被控恐怖攻擊的聯邦罪名。(美聯社)

紐約市 華人聚居的布魯克林 日落公園地鐵槍擊案槍手詹姆斯(Frank James)在逃亡近30小時後，13日下午於曼哈頓東村落網，被控恐怖攻擊的聯邦罪名，罪成可判處終身監禁；消息指出，嫌犯曾在五個州居住，1990年代搬到紐約市，在當地有九次犯罪紀錄。

12日早上8時24分許，在布魯克林通往曼哈頓的地鐵N線車上，坐在第二節車廂角落的詹姆斯突然起身，戴上防毒面具後丟擲多枚煙霧彈，並開槍掃射人群共33槍；造成10人中彈、共29人受傷，其中多名華人；目前至少四人的傷勢較嚴重，仍在住院觀察，但相信無性命危險。

警方通緝近30小時後，民眾向警方提供線索在曼哈頓東村發現槍手的行蹤，詹姆斯毫無反抗被警員拘捕；詹姆斯面臨恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名(federal terrorism)，罪名成立可判處終身監禁。

紐約市警方舉行記者會，披露更多有關槍手與案件的信息；市警總探長(James Essig)透露，詹姆斯作案後，在N車駛入36街站時，趁亂也隨著其他逃命的乘客跳入對面站台的R車，往北行駛一站到25街站出逃；警方掌握到他最後出現的身影，是在案發近一小時後的當天早上9時15分，於布魯克林公園坡(Park Slope)7大道交9街處，他再次踏入地鐵站 ，此後直到落網期間行蹤不明。

案發後初期，警方僅鎖定詹姆斯為「涉案人」，但隨著愈來愈多證據指向詹姆斯，紐約市長亞當斯(Eric Adams)13日早晨宣布其升級為「嫌犯」；證據包括在現場搜到詹姆斯丟棄的橙色工地背心、建築安全帽、信用卡、以及他租用U-Haul貨車的車鑰匙，紀錄顯示他先後經過印第安納州(Indiana)Fort Wayne、賓州匹茲堡(Pittsburgh)、新澤西州紐瓦克，並於3月25日抵達費城。

鎖定詹姆斯為嫌犯的另一線索是，警方在案發現場搜到裝有煙花的袋子，經Phantom Fireworks公司的副總裁William Weimer確認，詹姆斯2021年6月在家鄉曾購買大批煙花，與警方釋出的照片中的煙花品牌吻合；他的YouTube頻道也被揭露，曾揚言要更多大規模槍擊案發生，並散布種族仇恨、厭世等言論。

警方目前還需掌握更多信息，暫不知他是否有意攻擊其他地鐵站以及襲擊日落公園社區的原因，目前正分析槍手在網路發布的視頻內容，找出犯案動機。

槍手曾在威斯康辛州、俄亥俄州、賓州、新州以及紐約市有活動紀錄，1992年至1998年間在紐約市有九次被捕紀錄，被控四次持有盜竊工具、刑事性行為、提供盜竊服務、篡改文件等罪名，其使用的克拉克9毫米口徑半自動手槍2011年於俄亥俄州購置，防毒面具則在eBay網站下單。

警方在案發後尋獲槍手的U-Haul貨車，確認無爆炸裝置，相信11日他從費城通過紐約市史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)進入布魯克林；在貨車內發現枕頭等生活用品，懷疑在此期間他一直睡在車內，案發當日他步行到距離貨車三站地鐵站之外的Kings Highway搭車。

詹姆斯通緝圖。(紐約市警提供) 紐約市地鐵N線車12日發生槍擊案後，13日已恢復正常運行。(Getty Images) 槍手詹姆斯。(紐約市警提供)