我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

紐約地鐵槍擊案：「地鐵安全計畫」失能的暴力重返？

轉角24小時
目前紐約警方已經鎖定嫌犯身分，為現年62歲的非裔男性詹姆斯（Frank R James）。（歐新社）
目前紐約警方已經鎖定嫌犯身分，為現年62歲的非裔男性詹姆斯（Frank R James）。（歐新社）

紐約市布魯克林日落公園地鐵站12日發生大規模槍擊案，一名非洲裔槍手開槍掃射人群，...
紐約市布魯克林日落公園地鐵站12日發生大規模槍擊案，一名非洲裔槍手開槍掃射人群，多達29人送醫治療，其中包括多名華裔受害者。(路透)

「紐約實施新的地鐵安全計畫，暴力犯罪卻仍在攀升...」紐約的布魯克林地鐵站，於當地時間12日的通勤尖峰時段，發生一起無差別槍擊事件，一名配戴防毒面具的男子在開往曼哈頓的N線列車中使用煙霧罐、並向車廂和月台人群開槍，截至13日已知至少23人受傷、其中有10人中彈，目前尚未傳出任何民眾死亡的消息，但槍手在行凶之後目前仍在逃當中，紐約警方已鎖定了嫌疑人身分，正全力緝捕。

紐約警方已公布嫌犯的身分，為現年62歲的非裔男性詹姆斯（Frank R James），警方在案發現場找到詹姆斯遺落的信用卡、以及在周邊區域發現一輛疑似作案用的貨車車鑰匙，根據警方的描述，詹姆斯身材壯碩，開槍之後最後被人目擊時是戴著防毒面具，身穿綠色的背心以及灰色帽T，但目前除了鎖定嫌疑身分並追緝之外，尚未釐清任何犯罪動機，同時也對外強調全案「並未定調為恐怖攻擊」。

地鐵安全計畫 成效不如預期

槍擊案從12日上午發生之後，已知至少23人受傷、10人中槍送醫緊急搶救，儘管全案沒有造成大規模死傷、也尚未傳出有人死亡的消息，但紐約平日突發的隨機槍擊已造成當地極大的恐懼——尤其是紐約市才在今年2月正式實施新版本的「地鐵安全計畫」（The Subway Safety Plan）——在各地鐵系統與車站擴大見警率和反應效能，以壓制節節攀升的地鐵犯罪率與安全問題，沒想到計畫上路以來成效不如預期，到這一次的布魯克林地鐵槍擊案發生，似乎又重創紐約的治安與槍枝管制問題。

地鐵車廂門開後，乘客奔出逃命（左圖）；右圖為車廂內一華人受傷倒地，乘客施救。(美...
地鐵車廂門開後，乘客奔出逃命（左圖）；右圖為車廂內一華人受傷倒地，乘客施救。(美聯社)

紐約市布魯克林地鐵凶案現場，聚集大批警力。（美聯社）
紐約市布魯克林地鐵凶案現場，聚集大批警力。（美聯社）

槍擊案發生於紐約時間12日上午，一列開往曼哈頓方向的N線列車，在8時24分左右駛入布魯克林第36街地鐵站時，車廂中一名戴著防毒面具的男性突然投出煙霧罐，車廂內瞬時煙霧瀰漫，而正當列車在月台停靠、車門開啟的同時，許多民眾趕緊逃離白煙密布的車廂，此時接連傳出槍響，戴著防毒面具的槍手朝車廂和月台的民眾射擊，在現場直擊的畫面中，也記錄下了當時月台濺血、民眾尖叫受傷倒地的恐慌畫面。

根據警方的說法，槍擊現場至少射擊33發子彈、也有民眾明確指出接連聽到2次的爆炸聲響；警方的初步現場還原說法指出，槍手當時坐在列車的第二節車廂後座，將兩枚煙霧罐投擲到地板上，再掏出一把克拉克9mm半自動手槍開始射擊。

警方在第一時間封鎖的現場進行追捕和調查，同時紐約地鐵的Ｎ線、D線和R線也全面停駛，但槍手在犯案後逃之夭夭，截至目前13日仍然在逃當中。目前紐約警方已經鎖定嫌犯身分，為現年62歲的非裔男性詹姆斯（Frank R James），警察在案發現場尋落一張詹姆斯的信用卡、加長彈匣與斧頭等犯案工具，以及一把貨車鑰匙，循線追查後找到了這輛疑似作案用的租賃貨車。

但警方強調的是，目前尚未釐清任何相關犯罪動機，在抓到嫌疑人之前無法針對案情多做說明，也明白表示「目前沒有將全案定調為恐怖攻擊」。

來源：Reuters

亞當斯無好感 強烈不滿施政

就在嫌疑人資料公開的同時，詹姆斯的照片以及個人社群媒體也隨之曝光，美聯社、紐約時報等多家新聞媒體相繼報導了詹姆斯的個人YouTube頻道內容，但從詹姆斯上傳的影片來看，多半語意邏輯不清、很難找出有特定清晰的犯罪動機或跡象，不過美聯社指出，詹姆斯的影片內容有黑人民族主義和支持暴力的傾向，但同時又對於黑人的犯罪問題大加批評，例如4月11日的影片中詹姆斯就認為應該對黑人犯罪採取更嚴厲的打擊與行動，此外對於紐約現任的非裔市長——警察出身的亞當斯（Eric Adams）——沒有抱持好感，還處處針對亞當斯的施政表達強烈不滿，特別是亞當斯在今年實施的「紐約地鐵安全計畫」（The Subway Safety Plan）。

這項計畫是在2022年2月21日正式上路，這是市長亞當斯有鑑於紐約逐日攀升的地鐵相關犯罪和暴力問題，提出以地鐵為加強範圍的治安預警系統，除了加強各地鐵的見警率和警力佈署之外，特別針對在地鐵遊蕩的無家者，派出警察和社工主動向這些滯留在地鐵站內或車廂中的無家者「提供協助」，以此強化地鐵的社會安全網。

警察在案發現場尋落一張詹姆斯的信用卡、加長彈匣與斧頭等犯案工具，以及一把貨車鑰匙...
警察在案發現場尋落一張詹姆斯的信用卡、加長彈匣與斧頭等犯案工具，以及一把貨車鑰匙，循線追查後找到了這輛疑似作案用的租賃貨車（圖）。（美聯社）

之所以特別針對無家者，起因和早前1月15日發生的「高慧民命案」有直接關係。高慧民（Michelle Go）是出生加州的亞裔美國人，2022年1月15日高慧民於紐約地鐵的時代廣場第42街站等候R線列車，結果無端遭到一名非裔男性無家者西蒙（Martial Simon）推落鐵軌，當場輾斃。

西蒙被捕之後經過警方的調查，發現西蒙有精神疾病的紀錄、將近20多年來居無定所，這起案件引發紐約對於「仇亞」的暴力焦慮，以及「無家者會不會變成城市裡的犯罪未爆彈」恐懼疑慮。

紐約非裔市長亞當斯在「高慧民」（Michelle Go）的燭光紀念會上發言。（美...
紐約非裔市長亞當斯在「高慧民」（Michelle Go）的燭光紀念會上發言。（美聯社）

美聯社的分析認為，不只是紐約單一城市，全美的暴力殺傷事件數量在去年為488起，高於2017年的292件，但若以紐約的城市歷史來看，還不到紐約在1990年代一年超過2000件殺傷案的最嚴重惡劣的時代，到2011年時紐約一年為515件通報。但犯罪分析專家向《美聯社》表示，問題在於近幾年紐約的城市犯罪有回升的趨勢，疫情以來也有明顯的惡化——這也就是為什麼新任紐約市長、警察出身的亞當斯特別將治安作為上任的施政重點。

但地鐵安全計畫真的有用嗎？這是令紐約民眾最為質疑的問題，紐約市警局在計畫實施一周之後做的初步統計發現，以地鐵交通系統為主的犯罪事件較前一周上升了30%、比去年同期高出200%，原因可能是因為警方擴大執法強度和警力布署，以及疫情緩和後人流增加所致，但紐約市全市的攻擊事件增加，卻也是人居民難以放心的不安事實。

於事發現場附近巡邏的警隊。（美聯社）
於事發現場附近巡邏的警隊。（美聯社）

而計畫中針對的無家者問題，紐約市偕同其他心理健康和社福單位合作，希望能夠主動關心在地鐵遊蕩的無家者們，勸導離開車廂或車站、或提供其必要的安頓與協助。

無家者的安置 社會結構問題

但無家者的安置是紐約長久以來的社會結構問題，一時半刻難以收到成效，而對於安全計畫的做法，現在被鎖定的槍擊案嫌犯詹姆斯就在自己的YT頻道上加以撻伐，詹姆斯認為市長的作法太過天真，根本不可能遏止犯罪，同時聲稱「自己就是這個心理健康計畫的受害者」。不過必須強調的是，詹姆斯的說法尚未有進一步的確證和釐清，是否與這次的地鐵槍擊案有關？詹姆斯的身分和生活經歷為何？都還有待進一步調查。

「這座城市絕不會拱手讓給少數暴力分子！」紐約市長亞當斯在案發後當晚召開記者會，表示會全力緝捕嫌犯，並且強調：「槍枝管制與暴力問題，已經不是紐約市單獨面對，而是全國性的問題。」

圖為事發後的混亂現場。（美聯社）
圖為事發後的混亂現場。（美聯社）

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
地鐵站 槍擊 亞當斯

上一則

打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

下一則

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

延伸閱讀

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
NBA／湖人出局無意爭得分王 詹姆斯：毫無意義

NBA／湖人出局無意爭得分王 詹姆斯：毫無意義
華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查