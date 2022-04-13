紐約地鐵尖峰時刻 非裔獨狼掃射…多名華人受傷

紐約市布魯克林日落公園地鐵站12日發生大規模槍擊案，一名非洲裔槍手開槍掃射人群，多達29人送醫治療，其中包括多名華裔受害者。(路透)

紐約布碌崙(布魯克林)華人聚集的日落公園12日發生一起大規模槍擊 案，一名據信蓄謀犯案的非洲裔槍手先在地鐵列車車廂內釋放煙霧彈，接著開槍掃射人群，造成至少十人中彈，多達29人送醫治療，其中包括多名華裔受害者；案發時地鐵站 內無正常工作的監控錄像，加劇案件的調查難度，至截稿時槍手仍在逃，警方在全美搜捕槍手，各大城市地鐵也加強戒備。

12日早上8時24分左右的地鐵交通尖峰時刻，一名戴著防毒面具的非裔男子在從布魯克林往曼哈頓方向的地鐵N線車內釋放多枚煙霧彈，隨後從包內掏槍掃射乘客；槍手開火至少33次，與乘客在列車內搏鬥約五分鐘，列車才駛入36街地鐵站，開門後眾人逃離車廂，部分乘客按照地鐵工作人員的指示，逃到對面已駛入站台的R車，往北行駛逃離案發現場。

公校緊急封鎖 就地避險

受害者來自各種不同的族裔背景，年齡從17至50多歲，其中包括多名華人，他們在其他乘客的攙扶下逃出列車，虛弱地坐在地板上；槍案發生後，紐約市 教育局要求日落公園一帶的所有公立學校緊急封鎖，進入「就地避險」(shelter-in place)狀態，紐約地鐵系統和路面交通也陷入癱瘓，遲未恢復運作。

地鐵車廂裡一華人受傷倒地，乘客施救。(美聯社)

警方除在現場發現槍手使用的手槍、三個加長彈匣外，還發現裝有一把斧頭、胡椒噴霧、瓦斯罐、槍彈以及煙花的袋子，但並未發現自動爆炸裝置。

案發數小時後，警方鎖定槍手為身高5呎5吋、體重約180磅的非裔詹姆斯(Frank James)，在威斯康星州(Wisconsin)、費城均有住址或犯案紀錄，犯案時身穿綠色工地背心、灰色連帽衛衣。

槍手在逃 警方懸賞追捕

槍手案發後的去向眾說紛紜，目擊者稱他可能跳下車，沿軌道逃脫，但也有說法指他趁混亂搭上R線車逃離；由於站內的監控錄像未正常工作，使警方調查受阻；警方後來發現他與一輛亞利桑納州車牌的U-Haul貨車有連繫，在當地另一華社Gravesend社區尋獲這輛車，但並未搜索到嫌犯。

紐約市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，警方目前暫未朝恐怖襲擊方向偵辦，但也不排除任何可能性；確定的是槍手是有預謀的獨狼行動，還在追查犯案動機；警方懸賞5萬元通緝槍手，呼籲知情民眾立即提供信息。

警方正追緝涉案槍手詹姆斯。(紐約市警方提供)

拜登總統12日針對紐約槍擊案表示，他與第一夫人為遭遇創傷的紐約客祈禱，也感謝所有採取行動施救他人的人員和普通百姓；接下來幾天他將密切與紐約執法人員保持聯繫，並提供所需的任何幫助與資源，全美也保持警戒搜捕槍手，尤其新澤西、賓州等區域更是高度戒備，「在查明真相找到槍手以前，絕不會放棄」。

紐約市槍擊案後，全美包括華盛頓、芝加哥、洛杉磯等大城市的公共交通系統也嚴陣以待，監測並分析紐約地鐵槍擊案的進展，目前其他城市地鐵系統未出現可疑威脅。

12日紐約布魯克林地鐵槍擊案發生後，特警迅速趕到，追緝兇嫌。(Getty Images) 紐約警方據報，當天下午在案發不遠處尋獲一輛疑是嫌犯作案所用的載貨卡車U-Haul，炸彈移除小組趕往檢查。該卡車懸掛亞利桑納州車牌，是在費城租借。(美聯社)