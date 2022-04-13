鐵槌攻擊、遭抹糞便、被推落軌…紐約地鐵犯罪量暴增68%

今年1月，會計諮詢公司德勤的40歲華裔資深女經理高慧民(Michelle Aylssa Go)搭乘紐約地鐵時，在時報廣場遭一名遊民推入地鐵軌道身亡。圖為時報廣場悼念高慧民的燭光集會。（路透）

每日郵報(DailyMail)報導，紐約市 今年初至今的地鐵犯罪量比去年同期激增68%、超過250件；紐約市民和觀光客搭乘地鐵時，難免人心惶惶，憂心遇到鐵槌攻擊、遭塗抹糞便、遭人推落軌道致死，或像12日發生意想不到的重大地鐵槍擊案。

據紐約市警察局(NYPD)最新數據，截至4月10日的過去28天，紐約市運輸犯罪共計148件，比2021年同期增加38.3%；從今年初至4月10日，運輸犯罪共617件，比去年同期367件增加68.1%。

數據顯示，光是在3月，紐約地鐵便有180件犯罪事件，數量比去年同期的118件躍增55%；1月增幅最大，幾乎是去年同期的兩倍，今年1月有198起地鐵犯罪案，去年同期則有113件。

紐約地鐵單一工作日搭乘量約為2020年3月疫情前的六成，現約有330萬名地鐵乘客。

今年1月，會計諮詢公司德勤(Deloitte)的40歲華裔資深女經理高慧民(Michelle Aylssa Go)搭乘紐約地鐵時，在時報廣場遭一名遊民推入地鐵軌道身亡；該名61歲非裔遊民馬秀(Simon Martial)有心理疾病史和暴力犯罪前科，曾因搶劫案而入獄兩年。

發生該起案件後，新上任的紐約市長亞當斯 (Eric Adams)便將安全搭乘地鐵系統列為首要之務，他2月在時報廣場舉行記者會，承諾將淨空在地鐵窩身的遊民。

亞當斯公布地鐵安全計畫數日後，六人在地鐵遭刺，紐約市衛生局58歲女性研究員羅斯柴爾德(Nina Rothschild)在皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站 遭推落階梯，並遭以鐵鎚襲頭逾10次，造成頭骨骨折；嫌犯被捕後，被控企圖謀殺、搶劫與攻擊罪。

今年2月，37歲非裔阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)在布朗士地鐵站(Bronx subway)月台，以裝在塑膠袋裡的人類糞便塗抹在一名女性臉部後逃逸。

而在2月華裔女子在紐約地鐵遭攻擊致死後，一名29歲亞裔男子3月在14街地鐵站(14th Street subway)遭到鐵鎚襲擊；非裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)隨後遭捕，並被控仇恨犯罪。

紐約市警方表示，3月也發生另一起仇恨犯罪，一名嫌犯攻擊、毆打另一名男性同志，拉扯對方頭髮並斥以反同言論。

亞當斯的全面對抗犯罪計畫似乎效果有限，他提出「聯合因應團隊」(Joint Response Teams)，由心理健康員工、警察、社區籌辦人員組成，共同處理貧窮、遊民和犯罪議題。亞當斯獲得紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的經費，他承諾會增加收容中心和心理健康床位。