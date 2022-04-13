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紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵槍擊／確診隔離中 市長亞當斯錄影：我們會抓到兇手

編譯孫梁／綜合12日電
紐約市長亞當斯，12日在官邸監督紐約市對布魯克林地鐵槍擊案的因應，並發表錄影講話（圖）要求緝捕槍手。（Getty Images）
紐約市長亞當斯，12日在官邸監督紐約市對布魯克林地鐵槍擊案的因應，並發表錄影講話（圖）要求緝捕槍手。（Getty Images）

兩天前新冠檢測呈陽性後遭隔離的紐約市亞當斯(Eric Adams)，12日在官邸監督紐約市對布魯克林(布碌崙)地鐵槍擊案的因應，並發表錄影講話要求緝捕槍手。

亞當斯曾是紐約市警察，競選市長時就表示要加強紐約的治安，他在錄影講話中說：「我們決不允許紐約市民受到恐嚇危害，市警局正搜捕在逃的嫌疑人，我們終究會抓到他。」

亞當斯說，他當天一早始終與市警局和消防局保持密切聯繫，並為受傷的人祈禱。他指槍手在攻擊中製造混亂，「目前我們尚未發現沒有爆炸的爆炸裝置，但嫌疑人在攻擊中引爆了煙霧彈，引起極大混亂。」

每當紐約市發生槍擊案和火災，亞當斯總是第一時間在現場出現，但地鐵攻擊事件發生後，在現場的卻是第一副市長格里羅(Lorraine Grillo)，與州長霍楚(Kathy Hochul)和其他官員出席記者會。

亞當斯1月上任以來處理數起備受關注的事件，包括兩名警察在曼哈頓被殺，以及布朗士區導致17人喪命的高樓火災。

61歲的亞當斯10日宣布他檢測陽性，全部取消一周的活動，而這一天正是他就職百日。

亞當斯2月和霍楚宣布地鐵安全新計畫，以鼓勵民眾重新搭乘地鐵，他曾身先士卒坐地鐵上班，並與警察一道夜間巡邏。

來源：FOX 5 New York

亞當斯12日在官邸的錄影講話全文如下：

各位紐約民眾，我和我的團隊今天一早一直與市警局、消防局、急救單位、應急管理和其他市府部門，以及州和聯邦人員保持密切聯繫。

首先，請允許我為所有在攻擊中受到傷害的市民祈禱。我們已救治一批傷者，其中一些人是槍傷。

我要感謝所有趕到現場和醫院的應急人員，你們為因應今天攻擊事件做出貢獻。是你們讓紐約市成為世界上最偉大的城市，我感謝你們的支持。

在今天攻擊事件中，迄今尚未發現沒有爆炸的爆炸裝置，但嫌疑人在攻擊中引爆煙霧彈，製造恐慌和混亂。我們決不讓任何一個紐約市民遭到恐嚇，市警局正全力搜捕在逃的嫌疑人，我們終究會抓住他。我們要求民眾提供訊息，以幫助我們的調查，知情者請撥打電話800-577-TIPS，我們需要大家的幫助。

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