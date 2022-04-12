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美國推出X性別護照 造福非二元性別人士

中央社／美國亞歷山卓12日綜合外電報導

雖然只是在申請表多設一個打勾的小框，但對奧赫達（D. Ojeda）這位非二元性別人士而言卻是一大突破，奧赫達在11日成為第一批申請中性護照的美國人之一。

法新社報導，34歲的社運人士奧赫達化名為D。奧赫達說：「即使是我的家人也仍然無法理解，但至少政府承認我作為一個人的身分。」

美國總統拜登政府先前宣布，4月11日起民眾可在申請護照時選擇性別X。估計目前有約120萬名性別身分不屬於男性或女性的美國人，可以選擇持有X性別護照，此舉被視為對該群體的一種福音。

與此同時，美國各地的共和黨議員都在通過立法，批評人士指出，這些立法限制LGBTQ（男女同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體的權利，可能會在這個嚴重分裂的國家進一步加劇圍繞性別議題的緊張氛圍。

在位於華盛頓郊區亞歷山卓（Alexandria）的家中，奧赫達開始在線上填寫一長串護照申請表格，申請表要填寫姓名，然後從3種性別中選擇：M代表男性，F代表女性，X則代表不認為自己是男性和女性的人。奧赫達選擇了後者。

奧赫達還在「性別改變」一欄打勾，反映與之前護照上的性別有別，之前的護照將其認定為女性。奧赫達不需要為更改選項提供任何醫療文件。

奧赫達說：「我覺得這太不可思議了。」奧赫達是全國跨性別平權中心（National Center for Transgender Equality）的一名籌辦活動者，擁有心理學博士學位。

奧赫達說，「讓跨性別者感到困難的是，改變任何事情都十分不容易」，比如法律文件。

奧赫達穿著一件藍色毛衣，留著稀疏的鬍子，頭髮向後梳，坐在桌旁補充道，當和全國跨性別平權中心同事得知新護照選項時，他們「開始相擁而泣」。

美國國務院去年10月宣布，已核發第一本標示X性別的護照給一名來自科羅拉多州、發起漫長法律訴訟的雙性人。

但直到3月31日，即國際跨性別現身日（International Day of Transgender Visibility），美國國務院才宣布將這一權利擴大到所有美國人，並在聯邦層面採取其他措施，旨在減少跨性別者和非二元性別人士面臨的行政障礙。

其他一些國家也有類似政策，澳洲2011年開始核發X性別護照，此後紐西蘭、加拿大、德國和阿根廷也加入行列，巴基斯坦和尼泊爾也跟著實施。

在秘魯出生的奧赫達現在有了國際旅行所需的新護照，已迫不及待想拜訪在秘魯的親戚了。

奧赫達說：「當我真的很努力假裝成一個女人時，總有一些東西困擾著我。」而現在，奧赫達補充說：「我終於可以說『在我的身分證中，政府已經看到我是誰，也許你們也需要如此看待我』。」奧赫達並稱：「感覺世界更安全了。」

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