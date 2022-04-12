烏克蘭布查慘案後 中國官媒仍附和俄「屠殺造假論」
紐約時報報導，俄烏戰爭爆發後，中國政府官員及官方媒體與俄羅斯宣傳說詞口徑一致的狀況日趨明顯，就連布查(Bucha)發生烏克蘭平民遭屠殺慘案後，中國也未改變呼應俄方說詞的立場，使得居中斡旋的美國及歐洲外交努力頗受挫折。
俄羅斯上周發布否認在布查屠殺烏克蘭平民的聲明，結果推文被推特加註警語。中國環球電視網(CGTN)推特帳號立即為俄羅斯辯護，發文寫道「俄羅斯外交部推特帳號@mfa_russia關於布查的聲明遭到審查」。一家黨報則報導，俄羅斯提供證據證明布查屠殺的照片是假的，位於上海的黨營電視台則在報導中說，烏克蘭捏造屠殺說詞，目的在於博取西方社會同情。
一個月前，白宮曾對中國提出警告，呼籲不要協助俄羅斯渲染有關俄烏戰爭的不實訊息。然而，中國依然持續為俄羅斯發聲，許多說法明顯與北約政策唱反調。俄羅斯最近因為布查屠殺及其他戰爭暴行受到國際社會高度譴責，但中國並沒有改變配合俄羅斯官方宣傳的立場。
紐時報導，中國與俄羅斯唱和的結果，為俄烏戰爭製造一種「另類真相」(alternate reality)，這些訊息不只對中國公民發布，也對全球觀眾散播。
報導指出，這些文宣使得西方國家設法在外交層面孤立俄羅斯的努力受到打壓，特別是在中東、非洲及拉丁美洲，這些地區原本就流傳著各式各樣的陰謀論，對美國的看法普遍缺乏信任。
華府非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)假消息分析師謝佛(Bret Schafer)指出：「俄羅斯與中國長期以來一樣都對西方社會充滿不信任，且存有敵意。」他說，中俄兩國在俄烏戰爭期間的合作程度則又更上一層樓，某些非常具體的細節都能彼此呼應，包括俄羅斯某些天馬行空的說詞也不例外。」
紐時分析，中國原想在俄烏戰爭維持中立角色並提倡和平解決，但由於中國配合俄羅斯散布宣傳，已讓中國先前的努力儼然破功。
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