烏克蘭布查慘案後 中國官媒仍附和俄「屠殺造假論」

烏克蘭布查鎮發生的大屠殺慘案後，中國仍持續呼應俄方說詞。圖為布查一處遭屠殺平民的屍體。（美聯社）

紐約時報報導，俄烏戰爭爆發後，中國政府官員及官方媒體與俄羅斯 宣傳說詞口徑一致的狀況日趨明顯，就連布查 (Bucha)發生烏克蘭 平民遭屠殺慘案後，中國也未改變呼應俄方說詞的立場，使得居中斡旋的美國及歐洲外交努力頗受挫折。

俄羅斯上周發布否認在布查屠殺烏克蘭平民的聲明，結果推文被推特加註警語。中國環球電視網(CGTN)推特帳號立即為俄羅斯辯護，發文寫道「俄羅斯外交部推特帳號@mfa_russia關於布查的聲明遭到審查」。一家黨報則報導，俄羅斯提供證據證明布查屠殺的照片是假的，位於上海的黨營電視台則在報導中說，烏克蘭捏造屠殺說詞，目的在於博取西方社會同情。

一個月前，白宮曾對中國提出警告，呼籲不要協助俄羅斯渲染有關俄烏戰爭的不實訊息。然而，中國依然持續為俄羅斯發聲，許多說法明顯與北約政策唱反調。俄羅斯最近因為布查屠殺及其他戰爭暴行受到國際社會高度譴責，但中國並沒有改變配合俄羅斯官方宣傳的立場。

紐時報導，中國與俄羅斯唱和的結果，為俄烏戰爭製造一種「另類真相」(alternate reality)，這些訊息不只對中國公民發布，也對全球觀眾散播。

報導指出，這些文宣使得西方國家設法在外交層面孤立俄羅斯的努力受到打壓，特別是在中東、非洲及拉丁美洲，這些地區原本就流傳著各式各樣的陰謀論，對美國的看法普遍缺乏信任。

華府非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)假消息分析師謝佛(Bret Schafer)指出：「俄羅斯與中國長期以來一樣都對西方社會充滿不信任，且存有敵意。」他說，中俄兩國在俄烏戰爭期間的合作程度則又更上一層樓，某些非常具體的細節都能彼此呼應，包括俄羅斯某些天馬行空的說詞也不例外。」

紐時分析，中國原想在俄烏戰爭維持中立角色並提倡和平解決，但由於中國配合俄羅斯散布宣傳，已讓中國先前的努力儼然破功。