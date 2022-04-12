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拜登與莫迪視訊 勸「增購俄能源不符印度利益」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統(左)11日與印度總理莫迪視訊談話，烏克蘭局勢是會談焦點。（路透）
拜登總統(左)11日與印度總理莫迪視訊談話，烏克蘭局勢是會談焦點。（路透）

拜登總統與印度總理莫迪(Narendra Modi)11日視訊會談，雙邊外長和國防部長則舉行2加2對話，烏克蘭局勢為會談焦點；美雖未向印度提出具體要求，但拜登告訴莫迪，擴大進口俄羅斯能源或其他商品，不符合印度利益。

路透報導，印度自2月下旬俄烏戰爭爆發以來，已逢低買進至少1300萬桶俄羅斯原油；印度去年全年向俄購買量為1600萬桶。

美方將投資或購買俄國商品視為「資助侵略」，西方國家據此限縮進口俄國能源；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登清楚告訴莫迪，擴大或加速購買俄國能源不符合印度利益。

莫迪在會前談話譴責譴責在基輔北邊的布查鎮（Bucha）發生了侵犯人權行為，無辜平民被殺害令人非常擔憂，呼籲獨立調查，但莫迪沒有點名俄羅斯，也未做出能源採購的承諾；美聯社報導，這是美印關係緊張源頭之一。

拜登總統11日與印度總理莫迪視訊談話，與會者還有雙方外交部長（國務卿）與國防部長...
拜登總統11日與印度總理莫迪視訊談話，與會者還有雙方外交部長（國務卿）與國防部長，烏克蘭局勢是會談焦點。（美聯社）

拜登11日和莫迪視訊對話一小時，一名美國資深官員表示，兩人對話坦誠、熱烈且富有成效，討論議題遍及多項領域，包含疫情、氣候變遷、全球經濟以及即將宣布的印太經濟架構等。

資深官員表示，拜登與莫迪討論俄烏戰爭以及對糧食和日用品全球供應的衝擊，雙邊對此密切磋商。

有關能源，資深官員說，「我們沒有特別要求印度做任何事；我們了解不是每個國家都能做到我們做的。」

資深官員表示，印度並非俄國石油主要進口國，俄國石油僅占印度進口總量的1%至2%；美國已禁止進口俄國油氣，其他國家要做出自己的決定，美國不認為印度應擴大或加速進口俄國能源，美國已準備好協助印度實現能源進口多樣化。

印度：何不關切歐洲？

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在與國務卿布林肯（Antony Blinken）共同舉行的記者會上表示，與其關切印度，更該關切歐洲購買俄國能源，印度這個月的採購量還不及歐洲一個下午的採購。

資深官員表示，美國瞭解印度顧慮與中俄的關係，美將持續與印度密切磋商，由印度自己決定。

美國在聯合國發動對俄羅斯的外交攻勢，印度未跟進制裁，上周投票棄權，還持續購買俄羅斯的石油和武器；拜登曾說，美日印澳四方安全對話（Quad）中，只有印度不夠堅定對抗俄國。

紐約時報報導，印度長期依賴俄國提供的軍事武器，讓俄印關係密不可分，即便全球共同譴責俄羅斯侵略烏克蘭，莫迪政府仍試圖維持中立，不批判俄國，同時為烏克蘭提供人道援助；且專家認為，強迫印度選邊站不僅無效，還可能適得其反。

來源：Yahoo Finance

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