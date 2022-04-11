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短期內停戰？奧地利總理悲觀…俄外長：和談之前不停火

記者顏伶如／綜合報導

俄烏戰爭2月24日開打以來，奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)成為第一位訪問俄羅斯的歐洲國家元首。內哈默11日在莫斯科記者會上發表聲明指出，訪俄期間曾呼籲俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)停止侵略烏克蘭，並就俄軍在烏克蘭犯下「嚴重的戰爭罪」表示關切。內哈默說，與普亭會談結束後，對於戰爭是否可望在短期內落幕，感到悲觀。

內哈默在聲明中表示，75分鐘會談中對普亭傳達的主要訊息「非常直接、坦白而且嚴厲，告訴普亭戰爭必須結束，因為一旦發生戰生，結果都是兩敗俱傷」。內哈默在會晤中也對普亭表示，烏克蘭布查(Bucha)等地發生百姓遭到屠殺的戰爭罪暴行，兇手一定會被究責到底，必須承擔法律責任。

聲明中表示，內哈默對普亭強調開闢人道走廊的必要性，以便被戰火困在城市裡的百姓能夠取得食物、飲水等基本必需品。

兩天前才剛前往烏克蘭首都基輔與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談的內哈默說，這趟莫斯科之行是自己的「責任」，要窮盡一切可能設法讓烏克蘭不再遭受暴力攻擊。

至於俄烏戰爭是否可能在短期內落幕，內哈默則說，與普亭會晤結束後，對於這種看法覺得悲觀。他說，或許需要再跟普亭見面100次，「我覺得這麼做是有必要的，好讓和平能夠出現，烏克蘭人民也能安全過日子」。

奧地利為歐盟成員國， 支持27國對俄羅斯的制裁行動，但到目前為止，奧地利對切斷俄羅斯對歐洲的天然氣供應表示反對。奧地利為軍事中立國，並未參加北約。

內哈默10日在推特發文宣布將前往莫斯科訪問時寫道：「我們雖然保持軍事中立，但對俄羅斯侵略烏克蘭的這場戰爭，立場非常明確。」他在推文中指出：「戰爭必須結束。」

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)11日接受俄羅斯官方電視台訪問時說，俄羅斯與烏克蘭舉行下一回合和平談話之前，俄軍並不會停火。

拉夫羅夫表示，基輔方面對莫斯科提出的和平草案，條件令人無法接受，根本偏離先前會談中已經取得協議的重點。

對於歐盟最近對烏克蘭加強軍援，拉夫羅夫形容，歐盟此舉是「非常嚴重的政策大轉彎」，並稱歐盟其實遭到美國操控。

根據媒體報導，基輔對拉夫羅夫的發言回應表示，俄羅斯因為戰爭罪暴行飽受外界譴責之際，拉夫羅夫的說詞只是為了轉移外界注意的伎倆。

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    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

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烏克蘭 俄羅斯 普亭

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