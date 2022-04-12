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「烏」雲密布 烏克蘭防空系統被炸毀 俄軍前進頓巴斯

編譯陳韻涵／綜合11日電
烏克蘭再度瀕臨大戰一觸即發，烏俄雙方都積極備戰。圖為俄軍在基輔外圍被摧毀的坦克。(歐新社)
烏克蘭再度瀕臨大戰一觸即發，烏俄雙方都積極備戰。圖為俄軍在基輔外圍被摧毀的坦克。(歐新社)

俄羅斯國防部10日宣稱，摧毀歐洲國家捐給烏克蘭的多個S-300防空系統，取得制空優勢；美國國防部證實，俄國運送大批砲彈和戰車到頓內次克(Donetsk)，英美政府並關切俄軍使用磷彈及化武；烏國官員警告，俄軍很快就會在東部頓巴斯(Donbas)地區展開攻勢，且似乎以平民為主要攻擊目標。

傳彈藥用盡 烏軍死守馬立波

在遭俄軍圍困的東南部戰略港都馬立波(Mariupol)，駐守指揮官稱彈盡援絕，可能要打最後一役；該市市長博伊琴科(Vadym Boichenko)表示，逾1萬平民喪生，總死亡人數可能超過2萬，街道上布滿屍體。

俄國軍方表示，10日從水面艦艇或潛艦發射飛彈，摧毀藏在烏東第聶伯羅市郊區飛機庫的四座S-300發射器，且擊中25名烏克蘭軍人；俄國未指明歐洲哪國捐贈防空系統給烏克蘭，但斯洛伐克8日才宣布捐贈此系統。

然而，斯洛伐克總理赫格(Eduard Heger)11日指俄方說法為假消息，且經烏克蘭官員證實這是俄軍的宣傳戰；美國也稱，無證據支持俄方在第聶伯羅州(Dnipro)地區空襲摧毀防空系統的說法。

親俄國的軍隊開著裝甲車進入馬立波。(路透)
親俄國的軍隊開著裝甲車進入馬立波。(路透)

俄軍猛攻：哈爾科夫11個平民罹難

俄軍從烏北和基輔郊區撤離後，轉移戰略前進烏東，集結數千人前進頓巴斯地區，準備發動新一波攻擊；俄軍占領東部主要的馬立波港，有助連結南部克里米亞的俄軍，進而包圍烏東。俄軍10日對哈爾科夫連番攻擊，造成11個平民罹難。

烏國國防部發言人莫圖茲雅尼克(Oleksandr Motuzyanyk)11日說：「敵軍已準備好在侵略東部，攻擊很快會開始。」

衛星圖像顯示，綿延八哩的俄國軍事車隊從烏克蘭東南部朝頓巴斯前進。

五角大廈11日證實，俄國在烏東部署步兵團、戰鬥直升機支援小組和火砲；資深國防部官員說，「俄國顯然在頓巴斯部署更多軍力和軍備」，下一階段的戰爭規模將更大更廣，作戰人員不只俄軍士兵，還有烏克蘭分離分子。

烏克蘭國會議員日前推文，稱接獲俄軍在頓內次克對平民潑灑硝酸，籲民眾配戴防護面罩，以免接觸強酸溶劑。

此外，烏國防長指俄軍在馬立波使用磷彈，欲突破守軍防線；國際條約嚴禁使用化武，若用來對付平民會構成戰爭罪。

馬立波居民在大戰之前帶著簡單的行李，避開戰火。(路透)
馬立波居民在大戰之前帶著簡單的行李，避開戰火。(路透)

情報顯示：俄軍可能在馬立波部署磷彈

英國軍事情報指出，俄軍曾在頓內次克用磷彈，且不排除俄軍在馬立波部署磷彈的可能性；英國外相表示將徹查並究責。

五角大廈官員11日關切俄國在馬立波使用化武的消息，若查證屬實，可能改變西方影響烏克蘭戰事的立場；此消息率先由極右派的烏克蘭武裝組織「亞速營」報導，指俄軍在馬立波空投有毒氣膠。

馬立波上萬平民喪生 街道滿布屍體

馬立波數周來遭俄軍包圍，駐守的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅11日在「臉書」寫道，「彈藥即將用盡，今天可能是最後一戰。我們當中有些人會死，其他人將成為俘虜。」

博伊琴科表示，約1萬人正在等待通過俄軍檢查哨，俄國不准烏克蘭軍人透過平民撤離管道離開。

他說，俄軍入侵以來至少1萬平民死亡，街道上布滿屍體。若加上捐軀軍人，總數可能突破2萬人，並指俄軍利用行動焚化裝置處理屍體。

馬立波市長稱遭俄軍殺害的平民超過1萬人。(路透)
馬立波市長稱遭俄軍殺害的平民超過1萬人。(路透)

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