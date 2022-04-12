「鐵拳博士」團結人心 基輔拳王市長變身戰時領袖

基輔市長克利奇科(右)冒著戰火，忙著到被毀的地區探視。(歐新社)

前世界重量級拳王「鐵拳博士」(Doctor Ironfist)─現基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)，在俄羅斯 入侵烏克蘭 期間，他拜訪巡視遭受攻擊的區域，安慰倖存者、問候第一線人員，透過社群媒體Instagram公開各地情況，傳達俄軍攻擊平民的怒火。戰時他勤勞巡訪城市各處的身影已成為團結烏克蘭人的力量，即便是戰前與他政治立場分歧的市民也表示克利奇科有別於傳統的方法正在奏效。

烏克蘭收復基輔郊外城鎮布查(Bucha)幾天後克利奇科前往當地，看到街上遺體遍地的景象，他直指這已經達到種族滅絶的程度。近來他接受採訪時表示：「我身為家鄉市長的首要任務就是拯救我們城市平民的生命，我現在出現在每個地方。」

戰時志工瑟斯比森(Kostya Suspitsyn)表示：「我們的總統不是政客，我們的市長不是政客，這就是為何我們現在如此強大。」

克利奇科過去曾與弟弟弗拉德米爾(Wladimir)共同主宰拳擊賽場，是世界拳壇傳奇兄弟檔。後來他踏入政治領域，創立烏克蘭民主改革聯盟(Ukrainian Democratic Alliance for Reform)；2012年獲選議員，2013年正式從拳擊界退役，並且迅速崛起成為烏克蘭親歐盟 示威運動的領導人。該示威運動抗議時任總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)強化烏克蘭與俄羅斯關係，中斷與歐盟的協議。該示威運動又名「廣場革命」(Maidan)，是烏克蘭歷史的轉捩點，推動烏克蘭政治秩序重新整頓。

克利奇科自2014年開始一直擔任基輔市長，今年初他從未想過俄羅斯會入侵烏克蘭，「我們沒有準備好，因為沒人相信會如此」，然而當戰爭爆發，他們別無選擇，必須挺身而出保家衛國。

整個3月，基輔市周遭的城鎮遭受俄軍接連不斷地砲擊，平民被無情殺害，空襲警報頻頻作響。克利奇科報告，到3月底為止，約80多棟公寓大樓被摧毀，將近100個平民喪生。

俄軍最終未攻陷基輔市，克利奇科將烏克蘭防守成功歸功於捍衛生活的使命感，他說俄羅斯軍隊是「為了金錢而戰」，但是「烏克蘭士兵保衛我們的家人、我們的婦女、小孩和我們家人、我們國家的未來。」