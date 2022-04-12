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烏俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄

編譯郭宣含／綜合11日電
澤倫斯基接受採訪時說，俄軍接下來可能會使用化武。(路透)
澤倫斯基接受採訪時說，俄軍接下來可能會使用化武。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)10日接受「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)訪問，他表示若和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行和平會談，其中一條紅線就是逼烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，他也批北約(NATO)懦弱，稱北約外交讓他的國家遭毀；澤倫斯基11日敦促南韓提供武器。

可能同意停火 但未必同意所有條件

澤倫斯基在10日播出的CBS「60分鐘」(60 Minutes)節目中表示，若可和普亭當面會晤對談，將具非凡意義，不過他也坦言烏克蘭未必會同意所有條件，但可能同意停火。

澤倫斯基受訪時表示，烏克蘭還沒準備交出自己的國家，「我想我們已經付出大量生命，因此我們必須竭力堅定立場。」

他說：「我們了解俄方，承認克里米亞屬於俄國領土一直是他們的其一條件，我絕不會讓步承認克里米亞。」

澤倫斯基指出，俄國也想奪得烏克蘭南部地區，像是馬立波(Mariupol)；他表示，俄國在協商中可能會要求烏克蘭部分領土的主權，但烏克蘭打從一開始就不願讓出讓出領土，不然就不會有戰爭。

對澤倫斯基來說，他認為戰勝就是讓烏克蘭人民感受到勝利並重返，「逃難的人民返國才是烏克蘭主體的血肉，沒有人民的烏克蘭將一無所有，屆時轟炸將停止，領土得以收復，而且烏克蘭境內不再有俄軍。」

批北約懦弱：讓我的國家被毀

烏克蘭遭俄軍入侵後，澤倫斯基持續尋求外援，並批北約「懦弱」、「難以信任」，他譴責「北約明知會有新攻擊和更多死傷，仍蓄意不關閉烏克蘭領空」，「人民因你們而喪命」。

澤倫斯基在CBS訪問中表示，他對北約外交再無興趣，「你們致力於無果的外交，一切顯得相當官僚」；他說：「我沒辦法再犧牲更多生命，我心灰意冷，對北約外交再無興趣，你們的外交毀了我的國家。」

不過澤倫斯基表示，他並未對拜登總統的烏克蘭危機因應感到失望，並坦言美國總統另有其人的話，不知道對方會如何協助；他說與拜登關係良好，「身為戰爭國領袖，我只有感激。」

澤倫斯基11日在視訊演說中敦促南韓國會議員提供武器，協助對抗俄軍；此前數小時，南韓國防部才證實，拒絕提供防空武器給烏克蘭的請求，並表示南韓軍事援助僅限於提供非致命武器。

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