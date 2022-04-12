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「換我們挺身而出」 援烏軍團來自50國、逾2萬人、3%娘子軍

編譯洪毅／綜合11日電
數以千計的外國志願軍加入烏克蘭抗俄行列，圖為來自英國的戰士，在利維夫整裝上前線。(路透)
數以千計的外國志願軍加入烏克蘭抗俄行列，圖為來自英國的戰士，在利維夫整裝上前線。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭初期，烏國就宣布組建「國際軍團」(International Legion)；幾名軍團成員日前接受「華盛頓郵報」(WP)專訪，闡述了他們的心路歷程，以及關於報名加入軍團的林林總總。

烏克蘭當局曾表示，有來自逾50個國家、超過2萬人成為國際軍團成員，當中還有3%的婦女；但烏克蘭當局不願透露具體的國籍及其人數。

烏克蘭裔、旅居加拿大20多年的沃爾扎寧(Igor Volzhanin)原定2月底在基輔探訪老朋友後前往瑞士度假，但是當俄羅斯真地發動入侵後，沃爾扎寧毅然決然地選擇留下來。

儘管當時外界普遍預期烏克蘭無法堅持太久，但是沃爾扎寧說，當他看到婦女也在拿起槍戰鬥的時候，「我就想，如果我能讓一個人不需要這樣做時，我也算是為這個人間做了些事。」

同樣在戰爭爆發初期就加入國際軍團、來自挪威的珊卓·艾拉(Sandra Anderson Eira)也說，她感覺「在道義上」有必要身在這裡，因為「上一次大戰的時候，我們國家需要幫忙」，現在是「換我們挺身而出的時候了」。

想為烏克蘭作戰的志願者有很多，有些人身上留著烏國的血脈，也有些來自東歐的人擔心唇亡齒寒，但是現在已不若戰事爆發初期那樣需人孔急；想要加入國際軍團愈來愈難，必須要英語或烏克蘭語流利，曾有從軍經驗並經過背景盤查、面談者才可加入。

幾名受訪的國際軍團成員表示，許多報名志願者可能在軍事上一竅不通，誇大自己的經驗背景，還有實際靠近戰場時才感到恐慌，或是情緒十分不穩定，乃至價值觀偏差等；由於這些狀況的志願者會被排除，所以現在的錄取率已低於50%。

面談的人通常還會詢問直截了當、卻可以看出志願者有沒有認清現實的問題：「你真的有為赴死作好準備嗎？」

對於一些真的不適格在戰場的志願者，沃爾扎寧說，不讓他們加入國際軍團其實是在幫他們；來自挪威的軍團發言人馬格洛(Damien Magrou)也說，他們感謝這些人願意幫助烏克蘭，但是沒經驗的人非但沒有幫助，還會徒增別人的負擔。

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