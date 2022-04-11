我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

普亭侵烏挫敗 一路掌權到2024已打問號

編譯洪毅／綜合10日電
普亭下令入侵烏克蘭，卻遭到烏國軍民抵抗，戰事不順。專家分析認為即使戰事結束，普亭面臨戰後的困局，將遭到國內挑戰，在位時間不多。(美聯社)
普亭下令入侵烏克蘭，卻遭到烏國軍民抵抗，戰事不順。專家分析認為即使戰事結束，普亭面臨戰後的困局，將遭到國內挑戰，在位時間不多。(美聯社)

俄羅斯總統普亭成功打造強人態勢，藉由宣傳及壓制反對派的聲音提高自己的聲望，甚至是入侵烏克蘭迄今，也未看到權力不穩的跡象；但是「美聯社」分析，發動入侵帶來的後果，恐怕是將以一點一滴的方式，逐漸侵蝕普亭鞏固多年的權威。

就算沒有準確的民調，也可以相信到目前為止，瞭解戰況且敢於向當局抗爭的民眾至多也是「成千上萬」而非以幾十萬計，更多民眾相信普亭成功提振俄國，軍隊與特務機構對普亭也極為效忠，再考慮到歷史，讓軍事政變及群眾革命變得不可能。

自戰爭爆發以來，已有成千上萬菁英透過喬治亞或土耳其逃離俄羅斯，涵蓋富裕階層，受高等教育或擁有專業技能者，以及反對派等；短期來看，這些人的離開讓國內的反對派更為勢單力薄，但從長遠來看，人才流失將會傷害這個國家。

普亭透過宣傳機器，讓不少民眾相信烏克蘭是個威脅俄羅斯的納粹主義國家，把反對者貼上「人渣」或「不配當俄國人」的標籤；但也因此，如果俄國無法全面戰勝烏國，就很難想像戰爭之後普亭的統治能夠完全恢復如舊，宛若此事從未發生。

俄軍入侵烏克蘭進展不順，被迫削減戰略目標，已讓俄羅斯不少民族主義者或立場反烏的民眾大感失望；如果在六周內就有上萬俄軍陣亡的消息突破消息封鎖，慢慢滲入國內，只會讓情勢愈發惡化。

雖然普亭控制巨額財富，讓分一杯羹的寡頭基於財富及特權而對普亭唯唯諾諾，但是俄羅斯經濟已因戰爭而一瀉千里，更何況烏東戰局恐陷入泥沼、纏鬥多年，國家機器還要專注於壓制國內輿論等，都難保普亭與寡頭之間的關係不會出現裂縫。

事實上，反對派納瓦尼(Alexei Navalny)被捕的事件表明，普亭雖然記取蘇聯垮台的教訓而加以控制國家，但是他自己也未必有信心接受完整的民意檢驗。

已掌權22年的普亭預計在2024年競選連任，而現行俄羅斯憲法又允許他連任至2036年，到時他將年屆83歲；美聯社文章指出，從赫魯雪夫被蘇共驅逐的殷鑑來看，專制政權常常伴隨不可預測的事件發生，普亭是否真的能一路掌權到那時已需打個問號。  

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
普亭 俄羅斯 烏克蘭

上一則

強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

下一則

不准反戰…學生告老師 俄民相互監視 掀告密惡風

延伸閱讀

反恐俄還是暗挺普亭？德國挺俄裔示威引來反感

反恐俄還是暗挺普亭？德國挺俄裔示威引來反感
俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例

俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例
強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？