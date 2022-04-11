普亭侵烏挫敗 一路掌權到2024已打問號

普亭下令入侵烏克蘭，卻遭到烏國軍民抵抗，戰事不順。專家分析認為即使戰事結束，普亭面臨戰後的困局，將遭到國內挑戰，在位時間不多。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 成功打造強人態勢，藉由宣傳及壓制反對派的聲音提高自己的聲望，甚至是入侵烏克蘭 迄今，也未看到權力不穩的跡象；但是「美聯社」分析，發動入侵帶來的後果，恐怕是將以一點一滴的方式，逐漸侵蝕普亭鞏固多年的權威。

就算沒有準確的民調，也可以相信到目前為止，瞭解戰況且敢於向當局抗爭的民眾至多也是「成千上萬」而非以幾十萬計，更多民眾相信普亭成功提振俄國，軍隊與特務機構對普亭也極為效忠，再考慮到歷史，讓軍事政變及群眾革命變得不可能。

自戰爭爆發以來，已有成千上萬菁英透過喬治亞或土耳其逃離俄羅斯，涵蓋富裕階層，受高等教育或擁有專業技能者，以及反對派等；短期來看，這些人的離開讓國內的反對派更為勢單力薄，但從長遠來看，人才流失將會傷害這個國家。

普亭透過宣傳機器，讓不少民眾相信烏克蘭是個威脅俄羅斯的納粹主義國家，把反對者貼上「人渣」或「不配當俄國人」的標籤；但也因此，如果俄國無法全面戰勝烏國，就很難想像戰爭之後普亭的統治能夠完全恢復如舊，宛若此事從未發生。

俄軍入侵烏克蘭進展不順，被迫削減戰略目標，已讓俄羅斯不少民族主義者或立場反烏的民眾大感失望；如果在六周內就有上萬俄軍陣亡的消息突破消息封鎖，慢慢滲入國內，只會讓情勢愈發惡化。

雖然普亭控制巨額財富，讓分一杯羹的寡頭基於財富及特權而對普亭唯唯諾諾，但是俄羅斯經濟已因戰爭而一瀉千里，更何況烏東戰局恐陷入泥沼、纏鬥多年，國家機器還要專注於壓制國內輿論等，都難保普亭與寡頭之間的關係不會出現裂縫。

事實上，反對派納瓦尼(Alexei Navalny)被捕的事件表明，普亭雖然記取蘇聯垮台的教訓而加以控制國家，但是他自己也未必有信心接受完整的民意檢驗。

已掌權22年的普亭預計在2024年競選連任，而現行俄羅斯憲法又允許他連任至2036年，到時他將年屆83歲；美聯社文章指出，從赫魯雪夫被蘇共驅逐的殷鑑來看，專制政權常常伴隨不可預測的事件發生，普亭是否真的能一路掌權到那時已需打個問號。