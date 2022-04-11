我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

攝影師變軍火商 自波蘭邊界運軍火到鳥克蘭

編譯潘勛／綜合10日電

俄羅斯入侵烏克蘭一個多月下來，不少前烏國影視從業人員已搖身一變，擔任小貨車司機，專由與波蘭交界把軍火等補給運送到烏西大城利維夫(Lviv)，再走非官方祕密管道補給烏國戰士與俄軍交戰，既保家衛國又維持生活，一舉兩得且樂在其中。

華盛頓郵報報導，利維夫市郊某神祕貨倉內，七名男子本躺臥在吊床或搖椅，直到一輛廂型車穿過村莊及石子路而抵達門口，七人立即跳起來，他們曉得，無人機送來了。

這批志工好兄弟原本是烏克蘭影視業人員，有攝影師、燈光師、場景布置員、行銷專家等，現他們在利維夫搬運數十箱自可加熱餐包、六具熱成像步槍望遠鏡、衛星通訊對講機，以及十架單價8000美元的無人機，一律送往前線。

這些廂型車迤邐過波蘭邊境，抵達利維夫，再前往基輔、哈爾科夫、蘇梅等地，凸顯俄國侵略軍要面對的事實：烏克蘭為保衛國家，已動員各行各業公民，由飽經沙場歷練的戰士，到影音電玩從業人士，全投入戰爭。

前攝像清晰度後製師薩洛夫(Vladislav Salov)這六周下來，已變成經管各類違禁品送入烏克蘭的老手；他的班底估計已過手逾100萬美元的補給品及高端戰鬥裝備，送去給烏國部隊戰鬥員，不論戰士是老朋友還是陌生人；而且，他們經手的僅是戔戔一小部分。

薩洛夫表示，影片製作人本來就指使他們由各地弄來拍片的一切，現在自己還是幹老本行，只是角度已變，由攝像機變成戰具而已。

烏國部隊近日在國境北部及中部獲勝，與基輔提供的補給物資川流不斷大有關係，基輔現在既是首都，又是補給樞紐；戰爭初期，非營利組織送去前線的物資是基本醫療補給及紙尿褲、飲水等生活必需品，最近已大幅改變，有很難買到的醫藥、醫療設備，還有高度專精的軍事裝備。

自入侵戰爭開始到現在，基輔通利維夫道路車流發生轉變，入城的比出城的要多。當地本靠朋友組成非正式交通網的組織發現，原先通往戰鬥熱區的道路暢通無阻，現在卻交通壅塞，紅十字會車輛、曳引卡車堵在他們前頭。

烏國戰士發現民間組成的運補網高效可靠之後，開始索取較難取得的東西，例如狙擊手要求送來Adams Arms P2步槍，果然在利維夫找到，七個小時內就送交，而烏國部隊則拍攝擊斃的俄軍照片，鼓勵大家多多投資

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 邊境 投資

上一則

華府晚宴68人染疫 佛奇：拜登防疫嚴密不太可能感染

下一則

強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

延伸閱讀

大學老師被迫當清潔工…拒當異鄉邊緣人 愈來愈多烏難民返國

大學老師被迫當清潔工…拒當異鄉邊緣人 愈來愈多烏難民返國
俄稱以巡弋飛彈襲烏 雙方同意開兩條人道走廊

俄稱以巡弋飛彈襲烏 雙方同意開兩條人道走廊
拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷

拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷
烏西城市利維夫燃料儲存設施遇襲 至少5傷

烏西城市利維夫燃料儲存設施遇襲 至少5傷

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？