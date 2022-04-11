攝影師變軍火商 自波蘭邊界運軍火到鳥克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭 一個多月下來，不少前烏國影視從業人員已搖身一變，擔任小貨車司機，專由與波蘭交界把軍火等補給運送到烏西大城利維夫(Lviv)，再走非官方祕密管道補給烏國戰士與俄軍交戰，既保家衛國又維持生活，一舉兩得且樂在其中。

華盛頓郵報報導，利維夫市郊某神祕貨倉內，七名男子本躺臥在吊床或搖椅，直到一輛廂型車穿過村莊及石子路而抵達門口，七人立即跳起來，他們曉得，無人機送來了。

這批志工好兄弟原本是烏克蘭影視業人員，有攝影師、燈光師、場景布置員、行銷專家等，現他們在利維夫搬運數十箱自可加熱餐包、六具熱成像步槍望遠鏡、衛星通訊對講機，以及十架單價8000美元的無人機，一律送往前線。

這些廂型車迤邐過波蘭邊境 ，抵達利維夫，再前往基輔、哈爾科夫、蘇梅等地，凸顯俄國侵略軍要面對的事實：烏克蘭為保衛國家，已動員各行各業公民，由飽經沙場歷練的戰士，到影音電玩從業人士，全投入戰爭。

前攝像清晰度後製師薩洛夫(Vladislav Salov)這六周下來，已變成經管各類違禁品送入烏克蘭的老手；他的班底估計已過手逾100萬美元的補給品及高端戰鬥裝備，送去給烏國部隊戰鬥員，不論戰士是老朋友還是陌生人；而且，他們經手的僅是戔戔一小部分。

薩洛夫表示，影片製作人本來就指使他們由各地弄來拍片的一切，現在自己還是幹老本行，只是角度已變，由攝像機變成戰具而已。

烏國部隊近日在國境北部及中部獲勝，與基輔提供的補給物資川流不斷大有關係，基輔現在既是首都，又是補給樞紐；戰爭初期，非營利組織送去前線的物資是基本醫療補給及紙尿褲、飲水等生活必需品，最近已大幅改變，有很難買到的醫藥、醫療設備，還有高度專精的軍事裝備。

自入侵戰爭開始到現在，基輔通利維夫道路車流發生轉變，入城的比出城的要多。當地本靠朋友組成非正式交通網的組織發現，原先通往戰鬥熱區的道路暢通無阻，現在卻交通壅塞，紅十字會車輛、曳引卡車堵在他們前頭。

烏國戰士發現民間組成的運補網高效可靠之後，開始索取較難取得的東西，例如狙擊手要求送來Adams Arms P2步槍，果然在利維夫找到，七個小時內就送交，而烏國部隊則拍攝擊斃的俄軍照片，鼓勵大家多多投資 。