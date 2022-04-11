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強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

編譯柯立偉／綜合10日電
英國首相強生(左)9日祕訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基並肩散步的照片傳遍全球。但拜登總統無訪問基輔的計畫。(美聯社)
英國首相強生(左)9日祕訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基並肩散步的照片傳遍全球。但拜登總統無訪問基輔的計畫。(美聯社)

英國首相強生(Boris Johnson)9日秘訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)並肩散步的照片傳遍全球；基輔市長克里琴科(Vitaly Klitschko)對強生的到訪表示歡迎，說這是「患難見真情」，同時並邀請拜登總統也訪問烏克蘭，不過白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)10日表示總統目前暫無訪烏計畫。

克里琴科說：「強生的來訪對於烏克蘭而言是相當重要的合作信號，表示英國與烏克蘭之間的邦誼穩固，感謝英國政府對烏克蘭為自己自由而戰的支持；值此戰火方酣之際，我們感謝來自國際社會對我們在人道主義、政治及物資上各方面的支援，這對我們來說非常重要，只有在這種時候才知道誰是真正的朋友。」

隨著強生基輔行告終，也讓人們想起3月底時烏克蘭呼籲赴布魯塞爾參加北約峰會的拜登總統到烏克蘭訪問；對此議題，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)10日接受福斯新聞(Fox News)採訪時並未給予正面回覆，只表示俄羅斯軍隊近日自基輔撤軍，說明烏方初步贏得了基輔保衛戰；她說：「由於烏軍的勇猛無畏，替他們取得了勝利的戰果；當然，也和美國加速將價值17億元的裝備、武器、物資送往烏克蘭有關。」

不過國安顧問蘇利文直接否認了任何有關拜登將訪問烏克蘭的消息；他10日接受國家廣播公司(NBC)專訪時說：「拜登總統目前沒有任何訪問烏克蘭的計畫，總統每天都在辦公室裡為援助烏克蘭忙前忙後；拜登總統過去曾訪問過基輔，也期待將來有機會能夠再去，不過目前這個時間點沒有任何訪烏計畫。」

對於美方明確拒絕，市長克里琴科沒有太大的反應，表示他理解這是出於對拜登總統的人身安全考慮而做出的決定；他說：「我們是非常友好、好客的民族，很期待能夠在基輔歡迎每一位遠來的朋友；不過我也明白現在戰爭情勢緊張，各國安全部門必有不同顧慮，要不要來基輔當由每位來訪的朋友自己決定。」

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