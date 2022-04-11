中密送塞爾維亞防空飛彈 巴爾幹半島區域和平面臨威脅

六架中國空軍運-20運輸機9日凌晨降落塞爾維亞首都貝爾格勒的民用機場，帶來塞爾維亞軍方所訂的中國產製紅旗22型地對空防空飛彈系統。圖為2018年在中國珠海航空展上的運-20軍機。(美聯社)

身為俄羅斯 盟友的塞爾維亞剛剛在周末期間接收一批來自中國的精密防空系統，行動雖然低調，卻未完全保密。美聯社報導分析，中國為塞爾維亞運送飛彈的時間點頗為敏感，正值西方國家擔心巴爾幹半島恐將因為俄烏戰爭爆發而增加軍備的緊張時刻，原本就顯得脆弱的區域和平，儼然面臨威脅。

根據10日媒體報導及軍事專家分析，6架中國空軍運-20(Y-20)運輸機9日凌晨降落塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)民用機場 ，運輸機上載有準備交給塞爾維亞軍方的紅旗22型(HQ-22)地對空防空飛彈系統。

報導指出，機身上有著解放軍標誌的中國運輸機，在貝爾格勒尼古拉特斯拉國際機場(Nikola Tesla Airport)被拍到照片。塞爾維亞國防部並未回應美聯社的採訪要求。

美聯社報導，中國運輸機為塞爾維亞運送這批飛彈，途中行經至少兩個北約(NATO)國家領域，也就是土耳其、保加利亞，專家認為這是中國在國際舞台實力延伸的展現。

軍事資訊網路雜誌「戰區」(The Warzone)評論寫道：「中國空軍運-20運輸機的出現之所以引人注目，是因為所有飛機是集體行動，而不是一連串的單一架次航行。」文中指出，運-20運輸機出現在歐洲，不管是任何數量，「都是值得觀注的新發展」。

塞爾維亞軍事專家拉迪克(Aleksandar Radic)指出，這次行動是中國的「武力展現」。

塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)9日的發言，幾乎證實收到中國運抵中程防空飛彈，中塞雙方是在2019年達成提供防空系統協議。武契奇表示，將於12日或13日讓塞爾維亞軍隊「最新的驕傲」公開亮相。

武契奇先前曾經抱怨指出，絕大多數塞爾維亞鄰國都是北約會員國，由於目前遇到俄羅斯侵略烏克蘭 後的緊張情勢，這些北約國家反對中國運輸機為塞爾維亞運送防空飛彈時經過其領空。

塞爾維亞雖然在聯合國譴責俄羅斯血腥侵略烏克蘭的表決中投下同意票，卻拒絕加入對莫斯科施以制裁的行列，也不願意批評俄軍在烏克蘭遭到指控的屠殺暴行。

美聯社分析，中國運抵塞爾維亞的飛彈，經常被拿來與美國的愛國者(Patriot)飛彈、俄羅斯的S-300地對空飛彈相互比較。塞爾維亞將成為使用中國飛彈系統的第一個歐洲國家。

六架中國空軍運-20運輸機9日凌晨降落塞爾維亞首都貝爾格勒的民用機場，帶來塞爾維亞軍方所訂的中國產製紅旗22型地對空防空飛彈系統。圖為2018年在中國珠海航空展上的運-20軍機。(美聯社)