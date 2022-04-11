大戰一觸即發 俄砲轟烏東機場 烏民9路撤離

烏軍與反抗俄軍的烏東大戰一觸即發。位於烏東第聶伯羅州的機場10日遭到俄軍攻擊，冒起滾滾濃煙。(Getty Images)

俄羅斯部隊10日凌晨發射火箭，攻擊烏克蘭 東部的盧甘斯克(Luhansk)和第聶伯羅州(Dnipro)地區，摧毀機場 並造成至少五人受傷；烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)9日表示，至少九條人道走廊會開啟，協助撤離平民。

奧地利總理將會見普亭

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)10日表示，美國致力提供基輔需要的武器，抵禦俄軍攻擊；奧地利政府同日宣布，總理內哈默(Karl Nehammer)11日將在莫斯科會見俄國總統普亭，內哈默成為俄軍侵烏以來，首位與普亭會面的歐洲領導人。

俄國國防部表示，「高精準飛彈摧毀茲沃涅茨基的聶伯(Dnieper)國民兵大本營和基地，該基地最近用以訓練外籍傭兵。」

聶伯彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk Oblast)州長列茲尼琴科(Valentyn Reznichenko)表示，第聶伯羅市的機場遭飛彈擊中，機場和鄰近基礎建設毀了，另有一枚飛彈擊中帕夫洛格拉克(Pavlograd)地區的一棟建築。

第聶伯羅議會議會領袖魯卡舒克(Mykola Lukashuk)表示，五名緊急救難人員在機場空襲中受傷。

盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Gaidai)表示，北頓內茨克市(Sievierodonetsk)一所學校和一棟高樓遭砲擊，「慶幸沒有人員傷亡」。

多列火車載難民赴烏西

日前烏東大城克拉莫托斯克火車站遭到俄軍導彈的攻擊，至少52人遇難。圖為當地難民10日在站前等候車輛。(Getty Images)

烏克蘭國鐵10日宣布，多列「撤離火車」將從烏東出發，載送平民前往更遠的烏克蘭西部地區。

俄軍加強對烏東地區的攻勢，烏克蘭當局加速撤離平民。

另外，蘇利文10日受訪時表示，烏克蘭尋求更多西方軍事援助，美方致力提供基輔「需要的武器」，抵禦俄軍攻擊，以免俄軍掠奪更多烏國領土。

他說，美國「夜以繼日運送武器(到烏克蘭)，安排和協調其他國家提供軍援；每天都有武器送去，包括今天。」

路透報導，美方援烏的武器有刺針防空飛彈系統、肩射式標槍反戰車飛彈、彈藥，以及防彈衣等。

在領袖磋商方面，奧地利總理內哈默10日推文寫道，「我明日(11日)會在莫斯科會晤普亭。」

奧地利發言人表示，內哈默將成為俄國侵烏以來，首位與普亭會面的歐洲領導人；奧地利是歐盟成員國，但未加入北約。

內哈默寫道：「我們在軍事上保持中立，但對於俄國進犯烏克蘭有明確的立場，(戰爭)必須停止，需要人道走廊、停火並全面調查戰爭罪。」

克里姆林宮發言人證實，普亭11日將會晤內哈默。

內哈默見普亭前一日，在烏克蘭會晤烏國總統澤倫斯基；他說，內哈默主動邀約普亭會面，即使知道機會渺茫，但內哈默仍希望「盡一切努力，推動和平進展」。