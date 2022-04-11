俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風

普亭(左)陣前換將，任命「敘利亞屠夫」德沃尼科夫將軍(右)擔任俄軍指揮官。分析人士指出，陣前換將，一人難挽敗局。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 10日指出，俄羅斯決定任命在敘利亞以屠殺平民、「殘暴」出名的德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)將軍擔任侵略烏克蘭 俄軍指揮官，真「吻合」俄方作風；但俄國 在烏犯下戰略錯誤，已呈敗勢，陣前換將一人難撐大廈將頹。

國會山莊報(The Hill)報導，蘇利文在哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目被問到：俄國改派德沃尼科夫領軍，是否意味烏克蘭將面臨焦土戰，蘇利文指出，他倒認為換這位將軍，與莫斯科自始以來的作風一致，就是屠殺、犯下戰爭罪、濫殺罪，至於焦土戰，世人早已目睹，布查(Bucha)之類的烏國村鎮遭屠殺的駭人光景正是如此。

蘇利文接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)訪問稱德沃尼科夫在其他戰區如敘利亞，就以逞暴平民著稱，他到烏克蘭戰區，國際社會「可以料想他將不改作風」、「再對烏國平民犯下戰爭及殘暴罪行」。

美國官員指出，現年60歲的德沃尼科夫是俄國沙場老將之一，在敘利亞等戰區向來以對平民殘暴出名，他現在接掌俄軍在烏克蘭下階段戰役，美方並不認為一人能改變整場戰爭發展；截至目前，俄國地面部隊並未設戰爭總指揮官。

美聯社報導，蘇利文指出，俄軍早在烏克蘭犯下戰略錯誤，任命什麼將領都無法抹滅這個事實；美國決心盡一己所能協助烏軍，抵抗德沃尼科夫及其指揮的俄軍。

俄國開戰之初曾想由北方征服烏國首都基輔，但告失敗，因此決定設置新的戰場總指揮，加緊準備下階段攻勢，咸認為焦點將放在擴大俄國對烏國東、南兩部國土的控制，包括頓巴斯(Donbas)。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，不會被俄方換將給嚇倒，基輔當局有信心「贏得這場戰爭」；回顧戰爭伊始，俄國打算三日亡烏，現在計畫顯然失敗，所以更換計謀，但烏國也有因應之道；不管俄方怎麼盤算，烏軍有自己戰略，依己方會贏得戰爭的設想及信心所定的戰略；俄方是否打算把戰爭由數個月拖長到好幾年固然很重要，但烏國將不計時間作戰下去。