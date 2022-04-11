我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風

編譯潘勛╱綜合10日電
普亭(左)陣前換將，任命「敘利亞屠夫」德沃尼科夫將軍(右)擔任俄軍指揮官。分析人士指出，陣前換將，一人難挽敗局。(美聯社)
普亭(左)陣前換將，任命「敘利亞屠夫」德沃尼科夫將軍(右)擔任俄軍指揮官。分析人士指出，陣前換將，一人難挽敗局。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文10日指出，俄羅斯決定任命在敘利亞以屠殺平民、「殘暴」出名的德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)將軍擔任侵略烏克蘭俄軍指揮官，真「吻合」俄方作風；但俄國在烏犯下戰略錯誤，已呈敗勢，陣前換將一人難撐大廈將頹。

國會山莊報(The Hill)報導，蘇利文在哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目被問到：俄國改派德沃尼科夫領軍，是否意味烏克蘭將面臨焦土戰，蘇利文指出，他倒認為換這位將軍，與莫斯科自始以來的作風一致，就是屠殺、犯下戰爭罪、濫殺罪，至於焦土戰，世人早已目睹，布查(Bucha)之類的烏國村鎮遭屠殺的駭人光景正是如此。

蘇利文接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)訪問稱德沃尼科夫在其他戰區如敘利亞，就以逞暴平民著稱，他到烏克蘭戰區，國際社會「可以料想他將不改作風」、「再對烏國平民犯下戰爭及殘暴罪行」。

美國官員指出，現年60歲的德沃尼科夫是俄國沙場老將之一，在敘利亞等戰區向來以對平民殘暴出名，他現在接掌俄軍在烏克蘭下階段戰役，美方並不認為一人能改變整場戰爭發展；截至目前，俄國地面部隊並未設戰爭總指揮官。

美聯社報導，蘇利文指出，俄軍早在烏克蘭犯下戰略錯誤，任命什麼將領都無法抹滅這個事實；美國決心盡一己所能協助烏軍，抵抗德沃尼科夫及其指揮的俄軍。

俄國開戰之初曾想由北方征服烏國首都基輔，但告失敗，因此決定設置新的戰場總指揮，加緊準備下階段攻勢，咸認為焦點將放在擴大俄國對烏國東、南兩部國土的控制，包括頓巴斯(Donbas)。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，不會被俄方換將給嚇倒，基輔當局有信心「贏得這場戰爭」；回顧戰爭伊始，俄國打算三日亡烏，現在計畫顯然失敗，所以更換計謀，但烏國也有因應之道；不管俄方怎麼盤算，烏軍有自己戰略，依己方會贏得戰爭的設想及信心所定的戰略；俄方是否打算把戰爭由數個月拖長到好幾年固然很重要，但烏國將不計時間作戰下去。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 烏克蘭 蘇利文

上一則

不准反戰…學生告老師 俄民相互監視 掀告密惡風

下一則

布查又見亂葬崗 驚埋300屍 基輔周邊已發現1222遺體

延伸閱讀

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢
俄侵烏新指揮官料更殘暴 基輔附近已尋獲逾千遺體

俄侵烏新指揮官料更殘暴 基輔附近已尋獲逾千遺體
拜登：布查鎮暴行是戰爭罪 將助烏蒐證、究責

拜登：布查鎮暴行是戰爭罪 將助烏蒐證、究責
白宮國安顧問示警：俄國可能入侵北約盟邦

白宮國安顧問示警：俄國可能入侵北約盟邦

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？