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布查又見亂葬崗 驚埋300屍 基輔周邊已發現1222遺體

編譯洪毅╱綜合10日電
烏克蘭檢方10日表示在基輔郊外再驚現遭俄軍殺害的數十具平民屍體，已有逾千名手無寸鐵的鳥克蘭平民被俄軍殺害。圖為布查鎮的墓園人員10日在協助一具屍體驗查身分。(美聯社)
烏克蘭檢方10日表示在基輔郊外再驚現遭俄軍殺害的數十具平民屍體，已有逾千名手無寸鐵的鳥克蘭平民被俄軍殺害。圖為布查鎮的墓園人員10日在協助一具屍體驗查身分。(美聯社)

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，烏克蘭檢察總長10日稱，基輔周邊地區已發現1222具遺體，並指控俄羅斯總統普亭為「21世紀的首要戰犯」；聯合國本月初則推估，至少1100萬烏國人民流離失所，相當於全國人口的四分之一以上。

烏克蘭檢察總長艾蓮娜·維涅迪克托瓦(Iryna Venediktova)10日接受英國天空新聞(Sky News)訪問時表示，「僅計至今天早上」，基輔地區就已發現1222具遺體；不過維涅迪克托瓦並未進一步說明遺體是否均屬平民。

在基輔西北部城鎮布查(Bucha)，繼發現大批屍首橫臥街頭後，當地官員又說，發現一座埋了近300人的亂葬崗。

維涅迪克托瓦表示，烏克蘭目前針對俄羅斯的入侵發起5600件戰爭犯罪調查，已經確認500名俄國戰犯，其中普亭更是「21世紀的首要戰犯」。

維涅迪克托瓦點名8日克拉莫托斯克(Kramatorsk)車站的攻擊事件為「毫無疑問的戰爭犯罪」，該攻擊造成包括五名兒童在內共52位平民死亡；「他們只是想逃離那裡，保住一命而已」。

更多的是流離失所的難民，聯合國難民署9日表示，逃離烏克蘭的民眾人數來到444萬1663人，比前一天多5萬9347人，是二戰結束以來首見的大規模難民潮；由於烏國當局禁止成年男性出國，因此90%都是婦女或兒童。

聯合國本月5日發布的數字推估，有710萬烏克蘭民眾在國內流離失所；也就是說，有超過1100萬烏國民眾被迫離開自己的家園，超過全國四分之一的人口。

所有烏克蘭鄰國都是這些出逃難民的目的地，甚至在烏東地區，也有數以萬計民眾寧願逃到白俄羅斯或俄羅斯；出逃難民中，超過250萬人首先抵達波蘭，在歐盟支持下，多數難民會前往其他歐盟國家，減少波蘭的負擔。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)更在10日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，俄羅斯任命德沃爾尼科夫(Alexander Dvornikov)負責入侵行動後，鑒於他在敘利亞的紀錄，恐怕俄軍對烏克蘭平民只會愈發殘暴。

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