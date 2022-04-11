我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

烏東大戰一觸即發 俄軍車隊綿延8哩 450萬難民出逃

編譯潘勛╱綜合10日電
基輔已準備好在烏東與入侵的俄羅斯軍隊「大戰一場」，同時呼籲烏東數以千計平民百姓，在俄軍即將發動攻勢前，離家避難。圖為烏東頓巴斯地區盧甘斯克的烏軍砲兵10日朝俄軍陣地發射火箭。(Getty Images)
基輔已準備好在烏東與入侵的俄羅斯軍隊「大戰一場」，同時呼籲烏東數以千計平民百姓，在俄軍即將發動攻勢前，離家避難。圖為烏東頓巴斯地區盧甘斯克的烏軍砲兵10日朝俄軍陣地發射火箭。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)10日夜間演講指出，俄羅斯侵略軍將對烏東發動更大攻勢，下周局勢發展至關重要，呼籲東部平民盡速撤離，據估難民出逃人數已達450萬人；英國國防部情報指出，俄國正由2012年退伍部隊找人補實兵員缺額，衛星拍攝圖像顯示俄軍開往頓巴斯車隊長約8哩。

澤倫斯基：俄國攻勢鎖定全歐洲 呼籲制裁俄石油、天然氣

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，澤倫斯基指出，俄國攻勢實針對全歐洲，在烏克蘭擋住俄軍侵略對所有民主政體安全至關重要；他另呼籲歐洲全面制裁俄國的石油、天然氣，「兩者是俄國人自信的泉源」、「自以為能不受懲罰」。

烏克蘭總統澤倫斯基10日對全國演講表示，俄國的侵略意圖不僅限於烏克蘭，更是鎖定全...
烏克蘭總統澤倫斯基10日對全國演講表示，俄國的侵略意圖不僅限於烏克蘭，更是鎖定全歐。烏克蘭正準備在烏東迎戰俄軍。(美聯社)

俄軍10日繼續在烏國東部發動進攻，盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Gaidai)指出，北頓內次克市一所學校及公寓大廈遭俄軍砲擊。

烏國東部守軍深壕高壘，嚴陣以待俄軍；俄軍也擺開陣勢，加強火力，俄方另任命60歲的德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)上將出任戰地總指揮。

專家表示，俄烏戰爭下階段或以全面對戰展開，結果可能決定整場戰爭走勢，過程中城市將被夷平，成千上萬人喪生，莫斯科當局經濟、政治兩方面將更遭孤立。

俄新任指揮官 將發動大規模進攻

目前問題在進犯基輔過程中，被烏國守軍擊退的俄軍還有多少士氣、戰力；在華府，美方高官表示俄方任命沙場老將德沃尼科夫督促攻勢，俄軍新任命戰場總指揮，用意在發動大規模進攻，重點放在擴大烏東控制區；在頓巴斯(Donbas)區，俄國撐腰的分離分子2014年起已與烏國部隊交戰許久，另宣稱某些地區獨立。

遭到俄軍連續轟炸的基輔西北方小鎮博羅江卡，幾成廢墟。圖為一名男子在整理瓦礫中推車...
遭到俄軍連續轟炸的基輔西北方小鎮博羅江卡，幾成廢墟。圖為一名男子在整理瓦礫中推車。(美聯社)

遭到俄軍連續轟炸的基輔西北方小鎮博羅江卡，幾成廢墟。圖為當地倖存居民10日在教堂...
遭到俄軍連續轟炸的基輔西北方小鎮博羅江卡，幾成廢墟。圖為當地倖存居民10日在教堂前排隊領取救濟食物。(美聯社)

拜登總統的白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)唱衰德沃尼科夫出任在烏俄軍總指揮一事，他表示由戰爭前幾周可以得知，烏克蘭人絕不會屈服於俄國，俄國總統普亭任命哪個將領並不重要。

西方軍事分析家指出，俄軍攻勢日益集中於鐮刀狀的烏東地區，北由烏國第二大城哈爾科夫(Kharkiv)起，向南延伸到赫爾松(Kherson)市，集中軍力有可能助俄方解決戰爭早期戰線拉太大的窘境；五角大廈發言人科比(John Kirby)便指出，看地圖便可了解，俄軍可以拉更多人，發動更為集中的攻勢。

俄軍10日砲轟哈爾科夫，另派增援部隊往東南的伊久姆(Izium)，想擊潰烏軍防線，還加強包圍攻打近一個半月的港市馬立波 (Mariupol)。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
俄國 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

中密送塞爾維亞防空飛彈 巴爾幹半島區域和平面臨威脅

延伸閱讀

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢
俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例

俄羅斯、奧地利元首將會面 創烏俄開戰後先例
強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

熱門新聞

眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46
法國極右政黨民族陣線的總統候選人瑪蘅‧雷朋民調逐漸上升。圖為她7日出席造勢活動。(路透)

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

2022-04-10 09:15
圖為身於盧甘斯克的一名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄軍集結 烏東大戰一觸即發

2022-04-10 15:56

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？