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烏東大戰將至 澤倫斯基籲美歐盟國提供更多武器

編譯柯立偉／綜合9日電
烏克蘭總統澤倫斯基9日接受美聯社專訪，表示俄軍在烏犯下戰爭罪，他仍不放棄以外交手段謀求和平。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基9日接受美聯社專訪，表示俄軍在烏犯下戰爭罪，他仍不放棄以外交手段謀求和平。(美聯社)

自8日烏東頓內次克(Donetsk)北部大城克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站遭襲導致52人死亡後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)9日接受美聯社專訪，表示即便俄軍在烏犯下慘無人道的戰爭罪行，他仍不放棄以外交手段謀求和平，同時呼籲美歐盟國在烏東另一場大戰打響以前，盡可能向烏克蘭提供更多武器。

澤倫斯基說：「作為一個男人、一個父親，我非常理解沒有人願意和折磨自己的人心平氣和地坐下來好好談判，但如果有機會，我不會放棄能以外交手段和平解決這起衝突的任何可能；即便我們在過去近一個月的時間裡目睹了戰爭的可怕，但我相信烏克蘭人民會接受和平。」

澤倫斯基也表示，堅強的武力是和平的後盾，他希望歐美盟國能夠盡速提供更多武器幫助烏克蘭應對俄軍的攻擊；採訪期間，澤倫斯基特別以英文表示現在西方國家對烏克蘭的武器支援「遠遠不夠」。

不過，自從布查(Bucha)大屠殺的相關影像公布後，歐洲國家對烏克蘭的火力支援明顯加大，如斯洛伐克本周就向烏克蘭提供了前蘇聯時代的S-300防空飛彈，協助烏克蘭加強制空權防禦。

此外，歐盟及其成員國在外交上對烏克蘭的支持也愈發顯著；歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)8日抵達基輔，親手將加入歐盟的必填問卷交給澤倫斯基；先前曾為反對禁止進口俄國天然氣辯護的奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)也在9日訪問基輔與布查，表示歐盟預計將對俄國實施更多制裁措施。

最引人矚目的莫過於英國首相強生(Boris Johnson)9日在唐寧街未事先說明的情況下，秘訪基輔並提供大量軍事援助保證；強生說：「英國將向烏軍提供價值1億英鎊(約1億3000萬美元)的高級軍事裝備，包括星光防空飛彈(Starstreak)、800枚反戰車飛彈、120部裝甲車輛、新反艦飛彈系統以及其他精準武器彈藥。」

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