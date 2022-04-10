俄軍損失慘重 耗掉在烏20%戰力 哈爾科夫現俄兵亂葬坑

五角大廈一名高級官員指出，俄軍自2月24日入侵烏克蘭以來，已折損部署在烏克蘭的15%至20%的戰鬥力。圖為基輔西部一輛被摧毀的俄軍坦克。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 近兩個月，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)日前罕見承認，俄軍在戰事中損失慘重。五角大廈 一名高級官員指出，俄軍已損失在烏克蘭的15%至20%的戰鬥力。

他表示，隨著俄軍從烏克蘭部分城市撤退，一些撤到白俄羅斯 及俄國的營級戰術群(BTG，俄軍營級作戰單位，每營約800至1000名士兵)，基本上已被「根除」作戰力，「除了少數部隊及少數車輛外，沒剩下什麼了」。

這位國防部高級官員指出，就總損失(包括部隊、坦克、飛機和飛彈庫存)而言，俄羅斯的作戰能力，從最初揮師烏克蘭的部署，已損失15%至20%。

他又說，俄軍正重新整合剩餘部隊及補給，以組建新部隊，同時計畫招募6萬名新兵，估計在重整部隊後，最有可能的行動方案就是向南移動到頓巴斯(Donbas)地區。

五角大廈估計現在俄軍有40多個BTG位於頓巴斯地區，較6日估計的30多個有所增加，也就是說最近幾天已有1萬多援兵抵達。

與此同時，烏克蘭軍方9日發布了一張照片，顯示在烏國東北部哈爾科夫(Kharkiv)地區，發現有陣亡的俄軍士兵集體埋葬的亂葬坑。

烏軍戰略通信辦公室在發放照片的同時指出，在清理戰場時，第92機械化旅的士兵在哈爾科夫發現了這些俄軍士兵的遺體，而「我們不會丟下我們的士兵」是俄軍攻打烏克蘭的非官方口號之一。

烏軍表示，第92機械化旅及哈爾科夫的志願兵，於3月30日摧毀了俄軍兩個BTG，俄烏目前仍在哈爾科夫地區交戰。

根據烏軍發放的照片，目前難以驗證其真確性，但照片顯示，最少有10具身穿俄軍軍服的屍體集體堆埋在一起。

目前哈爾科夫地區的戰鬥仍在繼續，烏克蘭內政部長顧問德尼森科9日指出，俄軍幾乎「整天都在砲擊」，預計俄羅斯即將向哈爾科夫發動總攻。

烏克蘭軍方9日發布照片，顯示在烏國東北部哈爾科夫地區，發現一個陣亡俄軍士兵被集體堆埋的亂葬坑。(路透)