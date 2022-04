俄軍派「敘利亞屠夫」任指揮官 重心改放烏東、烏南

俄國9日重新部署在烏克蘭的軍隊,並指派曾遭控對敘利亞平民社區發動攻擊的德沃尼科夫將軍擔任戰場高階指揮官。(取自俄羅斯軍方官網)

烏克蘭 消耗俄羅斯進攻能力之際,俄國 9日重新調整其指揮官,指派曾遭控對敘利亞平民社區發動攻擊的德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)將軍擔任戰場高階指揮官;俄軍面臨慘重損失與第九名上校陣亡後,如今重新部署將重心放在烏克蘭東南部。

紐約時報報導,俄國9日重整旗鼓,指派俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科擔任戰地指揮官,同時西方國家紛紛大舉運送武器到烏克蘭,盼能抵禦俄軍在烏東的新一波攻擊。

紐時指出,德沃尼科夫是俄國指派的首位指揮官,他負責監督2015年參與敘利亞內戰的俄軍行動,當時俄國干涉並支持敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的羸弱軍隊。

德沃尼科夫在敘利亞待約一年,並被譽為俄軍英雄;他監督的軍隊普遍被控轟炸平民社區、攻擊醫院,並採焦土政策擊垮反對軍行動。當時西方官員和人權組織普遍譴責敘利亞政府和俄軍行動,並稱部分戰術構成戰爭罪。他也有「敘利亞屠夫」(Butcher of Syria)的惡號。

紐時指出,雖然俄軍人數眾多且有強大軍事力量,但無法拿下烏克蘭首都基輔,俄軍似乎打算取得烏克蘭東南部的主導權,將俄軍從基輔撤至有獲當地俄國分離主義者支持的地區。

俄國重整旗鼓後,持續將軍事行動重心鎖定頓巴斯地區、馬立波和尼古拉耶夫。圖為俄軍在馬立波占領區街頭巡邏。(路透)

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)一份報告指出:俄軍在烏東地區似乎停滯不前,「俄軍重新集結與部署從烏克蘭東北部撤離的軍隊,以支持烏東攻擊行動,但這些俄軍不可能讓俄軍有重大突破,而且士氣低落。」

俄軍9日持續砲轟烏東地區,敖德薩(Odesa)和哈爾科夫(Kharkiv)均傳出爆炸。

英國國防部指出,俄國持續將軍事行動重心放在烏克蘭東南部,鎖定頓巴斯(Donbas)地區、馬立波(Mariupol)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)。

英國宣布將運送針對飛機、坦克甚至船艦的飛彈給烏克蘭,斯洛伐克捐贈長程S-300防空系統給烏軍。

日本 也加入美國和歐洲國家,支持對俄國發動戰爭調查,日本驅逐八名俄國外交官、禁用俄媒、限制進口俄國木材、伏特加和機械。日本指控俄國一再攻擊平民與核電廠,俄國必須為這些暴行負責。

俄軍第59近衛戰車團(Guards Tank Regiment)指揮官貝斯帕洛夫(Alexander Bespalov)陣亡,成為俄國自2月底入侵烏克蘭以來第九名陣亡的上校;根據地方聲明,他在執行「特殊軍事行動」時陣亡,喪禮8日舉辦於俄國城市奧焦爾斯克(Ozersk),但未說明更多細節。

同時,許多俄軍橫屍他鄉,無人將屍身運回俄國;俄軍蒙受重大損失,據報多達1萬9000名俄軍死亡。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)7日坦言:「我軍損失慘重,實為俄國一大悲劇。」

俄國持續將軍事行動重心放在烏克蘭東南部,烏軍也加緊在頓巴斯地區備戰。(路透)