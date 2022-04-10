表達團結 英相強生閃電訪基輔 會晤澤倫斯基支援武器

英國首相強生(左)9日突閃電訪問烏克蘭首都基輔，會見烏國總統澤倫斯基(右)，表達對烏克蘭的支持，並承諾提供包括防空飛彈和反艦飛彈在內的武器裝備。(Getty Images)

英國首相強生及奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)9日追隨其他歐洲領袖腳步前往烏克蘭 首都基輔，會見烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)，表達團結支持之意；俄羅斯侵略軍除了以飛彈攻擊烏東克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站，造成平民多人死傷以外，當天任命新將領集結部隊，準備進攻烏國東部，烏國官員已敦促當地平民立即撤離。

英送禮物 支援飛彈援助經濟

美聯社報導，強生突閃電訪問基輔，與澤倫斯基會晤表達休戚與共之意，另矢言以更先進武器支援烏國自衛戰，包括120部裝甲車輛、防空飛彈及反艦飛彈；強生還允諾經濟援助，由世界銀行再撥5億美元貸款給烏國，使英國的總貸款達10億美元。

強生在推特發文表示，他會晤好友澤倫斯基總統，表達堅定支持烏國人民；兩位元首會面的照片立即由烏克蘭駐英國大使館貼上網，標題寫著「驚喜」，另有笑開花的哏圖。

歐洲相挺 奧地利等領袖到訪

奧地利總理內哈默也於9日上午與澤倫斯基會晤，表達歐盟 將加碼制裁俄國，「直到戰爭結束」；除英、奧兩國元首外，更早往訪基輔的歐洲領袖還有歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、捷克、波蘭及斯洛文尼亞三國總理；另在美國的支持下，斯洛伐克已把S-300長程防空系統轉交給烏國軍方。

俄軍兵力雖較多，戰力也可觀，但一直拿不下基輔，目前似乎集結餘部，想保存占領烏克蘭東南部的戰果；在當地，俄軍可確保有親俄分離分子的支援。

華府智庫戰爭研究院報告指出，俄軍想重新整編，改把由烏國東北撤出的部隊轉往烏東攻勢，但估計這些部隊也無法讓俄方取得重大突破，令俄軍士氣低落。

俄軍集結 烏籲東部平民撤離

即便如此，俄國的空襲及飛彈持續造成烏國重大傷亡，一枚飛彈擊中烏東地區的克拉莫托斯克市火車站，造成平民52死亡、近百人受傷。

稍早過去一周，在烏國官方警告下，烏東頓巴斯(Donbas)地區平民百姓不斷撤離，多數人本想由當地搭火車離開。

俄、烏雙方在頓巴斯地區的大戰在即，烏方加緊撤走平民，運來軍事補給。圖為民眾9日聚集在烏東克拉莫托斯克火車站等待撤離。(路透)

俄、烏雙方在頓巴斯地區的大戰在即，烏方加緊撤走平民，運來軍事補給。圖為民眾9日一名婦女帶著兒女離開敖德薩。(路透)

民眾逃命 烏東像最後活命日

莫斯科9日再次否認飛彈是俄軍發射，歐盟則譴責俄國顯然是罪魁禍首，還想卸責。

烏東盧甘斯克州州長蓋代(Serhiy Haidai)在電視上指出，俄軍正在集結部隊，東部戰線砲火日益猛烈，地區民眾應加緊離開。蓋代指出，俄軍不准保護盧甘斯克居民的性命，民眾由五條人道走廊想撤走，都遭到俄軍猛烈攻擊，「每個撤離日都像最後活命日」。

在俄軍重新集結部隊，烏克蘭東部戰線砲火日益猛烈之際，烏軍也在加緊調集部隊增援頓巴斯地區。(美聯社)

俄軍雖否認攻擊平民，但承認部隊鎖定克拉莫托斯克火車站，是為了阻止烏國軍隊用鐵路運輸武器及補給到頓巴斯地區。

俄、烏雙方都在為俄軍未來幾天全面進攻頓巴斯做準備；烏方加緊撤走平民，運來軍事補給；烏國國防部情報總局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)指出，由北線撤走的俄軍正重新結集於俄境別爾哥羅德市(Belgorod)，取得增援部隊，打算攻打哈爾基夫市，「拿下馬立波市」，再移軍基輔。