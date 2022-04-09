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烏東火車站遭襲已52死近百傷 烏控俄蓄意屠殺

編譯郭宣含／綜合8日電
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和近百人受傷，救援人員檢查屍體。照片已加馬賽克處理。(Getty Images)
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和近百人受傷，救援人員檢查屍體。照片已加馬賽克處理。(Getty Images)

烏克蘭東部頓內次克(Donetsk)北部大城克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和近百人受傷，烏克蘭譴責俄羅斯軍隊「蓄意屠殺」，俄國國防部則否認攻擊，並稱已不使用襲擊車站的「圓點-U」(Tochka-U)型飛彈；烏南城市敖德薩(Odesa)因應俄軍飛彈攻擊的威脅，隨後宣布實施一天半的宵禁。

烏克蘭當局表示，烏東拉莫托斯克的一處火車站8日遭飛彈攻擊，當時車站內外約有4000名平民，許多婦孺準備搭車躲避俄軍新一波攻擊，至少52人死亡和近百人受傷。

澤倫斯基怒嗆：沒有下限的惡魔

烏東火車站遭短程彈道飛彈攻擊。圖為現場民眾。(美聯社)
烏東火車站遭短程彈道飛彈攻擊。圖為現場民眾。(美聯社)

「俄軍沒有與我們在戰場上對戰的力量和勇氣，他們費盡心機攻擊平民。」烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在社群媒體上表示：「這是沒有下限的惡魔，若未加以懲罰，他不會停下來。」

頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示，52人在這起事件中身亡，包括五名孩童，還有近百人受傷；現場有30至40名醫生在治療傷患，當地醫院也積極搶救。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)譴責這起攻擊，並稱這是「蓄意屠殺」。

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)和聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)均痛斥這起攻擊是戰爭罪；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)稱此事完全讓人無法接受。

俄軍否認攻擊 反控烏主使

俄國稱擊中烏東拉莫托斯克火車站的武器殘骸是一種「只有烏軍使用」的「圓點-U」型飛...
俄國稱擊中烏東拉莫托斯克火車站的武器殘骸是一種「只有烏軍使用」的「圓點-U」型飛彈，但美國評估認為，該款SS-21短程彈道飛彈由在烏國境內的俄軍駐地發射。(美聯社)

克拉莫托斯克火車站位於烏軍控制區，但俄軍堅稱未策畫該起攻擊，並反控烏克蘭才是主使者，獲俄國支持的分離區也支持俄國說法。

俄國國防部8日發出聲明指出，烏克蘭官方指控完全不實，「俄軍4月8日並無針對克拉莫托斯克市的轟炸行動，也無人規畫」，並聲稱車站附近發現的武器殘骸是一種「只有烏軍使用」的「圓點-U」型飛彈，俄軍並未使用該型老舊飛彈。

俄羅斯新聞社(RIA Novosti)報導，頓內次克獲俄國支持的分離區領袖巴蘇林(Eduard Basurin)指控烏軍籌畫這起「挑釁行動」，烏克蘭應為此事負責。

不過許多專家駁斥俄國國防部的說法，倫敦智庫「皇家三軍聯合研究所」(RUSI)研究人員布朗克(Justin Bronk)分析，烏軍積極加強該區火力，該火車站是運送設備與疏散民眾的關鍵；他也指出，俄國曾多次聲稱不使用舊款武器，企圖混淆視聽。

美：飛彈由烏境內俄駐地發射

一名西方匿名官員表示，俄軍使用過該種飛彈，而且從攻擊地點和影響來看，很可能是由俄軍發射。

美國初步評估認為，攻擊該車站的短程彈道飛彈由在烏國境內的俄軍駐地發射，該車站正是頓巴斯(Donbas)地區烏俄兩軍的末端交會處。

在克拉莫托斯克車站遭飛彈攻擊後，南部城市敖德薩政府宣布實施一天半的宵禁，從當地8日晚間9時至10日上午6時。

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