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博羅江卡2大樓廢墟驚現26屍 布查墳塚已找到164遺體

編譯潘勛／綜合8日電
博羅江卡一位77歲的老婦8日得知女兒和女婿都葬身於一座遭俄軍炸毀的大樓殘垣下後，失聲痛哭。(路透)
博羅江卡一位77歲的老婦8日得知女兒和女婿都葬身於一座遭俄軍炸毀的大樓殘垣下後，失聲痛哭。(路透)

烏克蘭檢察總長維妮迪托薇(Iryna Venedyktovae)8日透露，基輔市郊城鎮布查(Bucha)集體墳塚裡已找到164具遭俄軍屠殺的平民遺體；另外，博羅江卡(Borodianka)一座遭炸毀的大樓殘垣底下，也找到26具罹難的平民屍體，局擔憂會有更多被害平民。

烏克蘭政府8日稱在博羅江卡一座遭俄軍炸毀的大樓殘垣下找到26具罹難平民的屍體，擔...
烏克蘭政府8日稱在博羅江卡一座遭俄軍炸毀的大樓殘垣下找到26具罹難平民的屍體，擔心那裡可能有更多被害人。圖為志工人員在尋找遺體。(路透)

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)8日在訪視布查後，痛斥當地的大屠殺揭露俄羅斯軍隊的殘忍嘴臉，矢言加速審查作業，讓烏克蘭成為歐盟成員國。

維妮迪托薇在電視談話指出，截至7日在布查找到164具遺體，還得加上8日搶在大雨將至而火化的21具由集體墳塚找到的罹難者屍身；她還指出，基輔市郊另一個城鎮博羅江卡一棟建築物遭炸毀倒塌，已找到26具遺體，該鎮多座建築物被摧毀，可能發現更多罹難者。

布查當地法醫已開始火化集體墳塚找到的遺體，范德賴恩親訪當地時戚然動容，痛斥當地慘案揭露俄軍殘忍嘴臉；烏國官員指布查鎮有數百平民遭俄軍殺害，但俄國否認針對平民下手，反稱當地局勢是惡意捏造，存心醜化俄軍。

為表示力挺烏克蘭，斯洛伐克總理赫格(Eduard Heger)刻正造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會晤；澤倫斯基向斯洛伐克人民及赫格本人致謝，稱斯國提供武器協助烏克蘭戰力，抵禦俄軍入侵，是真實的協助；澤倫斯基另為斯洛伐克收容躲避戰火而被迫離家的烏國難民。

赫格指出，斯洛伐克將繼續支持烏國，因為烏國成功抵禦俄軍進犯，便是全歐洲的勝利；赫格另強調設置基金供烏國戰後重建很重要。

范德賴恩會晤澤倫斯基時表示，歐盟的付出無法與烏國的犧牲相匹配；歐盟將加速審理烏克蘭申請加入歐盟；她把調查問卷親手交給澤倫斯基，代表開始考慮讓烏國加入歐盟，另指出不會像尋常時代一審數年，可能幾周就有眉目。

澤倫斯基在同一場記者會表示，他會在一周內送出答案。

范德賴恩指出，依她所見，俄國經濟、金融及科技勢必傾頹腐爛，而烏克蘭則昂首邁向歐洲的未來；隨行的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)指出，希望歐盟未來兩天再撥5億歐元(5億4300萬美元)，供烏克蘭採購軍火。

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烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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