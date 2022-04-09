我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

烏東火車站遭炸 四處斷肢殘骸 現場手機一直響

編譯郭宣含／綜合8日電
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和逾百人受傷，烏克蘭稱是俄軍所為，但俄國防部否認。圖為現場一片狼藉，血跡斑斑。(美聯社)
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和逾百人受傷，烏克蘭稱是俄軍所為，但俄國防部否認。圖為現場一片狼藉，血跡斑斑。(美聯社)

烏克蘭東部克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站8日湧進數百名平民準備逃離戰火，卻遭到飛彈攻擊；華盛頓郵報(WP)報導，從車站入口至月台血跡斑斑，沾血的行李和私人物品散落一地，許多斷肢屍體被裝進屍袋後運走。

飛彈外殼以俄文寫著「為了孩子」

圖為擊中烏東火車站的武器殘骸，上方有「為了孩子」字樣。(Getty Images...
圖為擊中烏東火車站的武器殘骸，上方有「為了孩子」字樣。(Getty Images)

頓內次克(Donetsk)北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭飛彈攻擊，造成至少52人死亡和近百人受傷。華郵記者15分鐘後抵達該車站，離入口處約100碼處留下一大片飛彈外殼，上頭以俄文寫著「為了孩子」，頗有報復之意。

每日郵報(DailyMail)指出，這是由支持俄國的士兵所發射並留下的報復訊息，據悉俄國文宣洗腦俄軍，讓他們以為烏克蘭在烏東地區犯下殘暴不仁的行為。

華郵報導，目擊者先聽到一聲爆炸，隨後又傳出四至五聲爆炸；當時火車準備進站，許多民眾聚集在月台和車站。

傷殘小狗躲在受害者身邊發抖

車站內呈現屠殺般的混亂血腥場面，烏克蘭軍警集中屍體並蓋上防水布；車站內和月台上散落許多沾血行李、私人用品、小孩玩具和裝袋食物，木長椅幾乎遭鮮血染紅，一隻傷殘小狗躲在受害者身邊發抖。

現場烏克蘭民眾卡蘭蒙瓦(elena Khalenmonva)表示：「到處都是人，到處都是斷裂的四肢、軀幹、骨頭和殘骸。」車站接連爆裂聲震碎窗戶，許多等待區民眾遭碎玻璃噴刺。

卡蘭蒙瓦27歲的兒子重傷，他說他被第一個爆炸聲震倒在地，另一個人跌到他身上，為他擋下最可怕的爆炸震波，「倒在我身上的屍體救了我，他們完全被炸成碎片。」

法新社報導，屍體被軍用卡車載走，車站外四輛汽車遭完全摧毀。地上散落許多私人物品，一名婦女在找護照並表示：「我看到車站內有人滿身是血，地上到處都是人體，我不知道他們受傷還是死了。」

攻擊發生後兩小時，警察仍在收拾現場；一名清理現場的警察找到一支手機，手機鈴聲不斷作響。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 手機 警察

上一則

博羅江卡2大樓廢墟驚現26屍 布查墳塚已找到164遺體

下一則

SpaceX送3企業家上國際太空站 10天每人花5500萬

延伸閱讀

報復？烏東火車站遭轟 飛彈外殼用俄文寫「為了孩子」

報復？烏東火車站遭轟 飛彈外殼用俄文寫「為了孩子」
世界整點快訊╱烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭

世界整點快訊╱烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭
澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤

澤倫斯基痛斥攻擊烏東火車站邪惡 俄國喊冤
影／烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭

影／烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭

熱門新聞

俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬