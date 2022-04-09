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歐洲內鬨？法總統回嗆波蘭總理「反猶太極右派」

編譯徐薏茹／綜合8日電
法國總統馬克宏(圖)批評波蘭總理莫拉維茨奇為「反猶太極右派」，波蘭8日宣布召見法國大使比列特。(路透)
法國總統馬克宏(圖)批評波蘭總理莫拉維茨奇為「反猶太極右派」，波蘭8日宣布召見法國大使比列特。(路透)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前指稱波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)為「反猶太極右派」，波蘭8日宣布召見法國大使比列特(Frederic Billet)，官方將馬克宏的嚴厲言論歸因於本周即將到來的法國總統大選。　

莫拉維茨奇4日在記者會批評馬克宏與俄國總統普亭(Vladimir Putin)交涉數次未果，並表示「沒人會與希特勒談判。你會和希特勒、史達林、波布(Pol Pot，前共產黨柬埔寨領袖)談判嗎？」

馬克宏7日接受「巴黎人報」(Le Parisien)訪問，批評莫拉維茨奇是「禁止LGBT的反猶太極右派」，另外還指稱莫拉維茨奇在本次大選一直試圖幫助法國極右派總統候選人瑪琳·勒朋(Marine Le Pen)。

波蘭右翼政府發言人繆勒(Piotr Mueller)回應，稱馬克宏指控波蘭總理的反猶太言論是個「謊言」。波蘭對於反猶太主義的指控特別敏感，二戰期間數百萬猶太人死於納粹德國在波蘭設立的集中營。

法國總統馬克宏批評波蘭總理莫拉維茨奇為「反猶太極右派」，波蘭8日宣布召見法國大使...
法國總統馬克宏批評波蘭總理莫拉維茨奇為「反猶太極右派」，波蘭8日宣布召見法國大使比列特(圖)。(Getty Images)

馬克宏並未特別說明「反猶太極右派」的指控根據為何；莫拉維茨奇2018年曾說大屠殺期間也有「猶太人行兇者」，激怒以色列及許多猶太人；去年波蘭政府通過新法，限制猶太人索賠二次世界大戰後遭沒收財產的權利，遭到以色列政府強烈抨擊。

歐盟警告匈牙利 別用盧布買俄天然氣

另外，歐洲執行委員會(European Commission)主席烏蘇拉·馮德萊恩(Ursula von der Leyen)8日接受CNN採訪表示，匈牙利若實現使用盧布支付俄羅斯能源的承諾，將違反歐盟制裁。

俄國總統普亭簽署新法案，要求「不友好國家」購買天然氣時以盧布支付。匈牙利總理奧班(Viktor Orban)日前表示匈牙利願意以盧布支付俄國天然氣費用。

馮德萊恩：「我們分析了普亭的法令，而法律案件非常清楚，普亭建議：『將歐元兌換成盧布，支付天然氣費用』，這會違反制裁，若是這樣做，用盧布支付，便違反制裁，這是規避我們對俄羅斯的制裁。」

馮德萊恩透露正與匈牙利政府協商，「目前匈牙利仍遵循制裁，所以在我們未看到相反的情況之前，一切都很好，我們以前從未見過歐盟如此團結、堅決、動作迅速。我認為這對我們每個成員國來說也是個問題，我要當第一個破壞團結的國家嗎？我想答案是否定的。」

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