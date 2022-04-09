國會制俄法案 6共和黨議員反對 民主黨：親普亭黨團

國會通的多項制裁俄羅斯法案，格林(圖)等少數共和黨議員均投反對票，被民主黨人批為「親俄黨團」。(路透)

國會針對俄羅斯侵略烏克蘭推出多項制裁法案，但包括喬治亞州聯邦眾議員 瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)在內的少數共和黨 籍國會議員卻一律投下反對票。民主黨陣營因此抨擊共和黨是包庇「親普亭黨團」(pro-Putin caucus)。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)，要求美國政府蒐集俄羅斯在俄烏戰爭中犯下戰爭罪及其他暴行證據的法案，6日表決時有六名共和黨籍眾議員投票反對，其他兩黨眾議員則都投下贊成票。

投下反對票的共和黨籍國會議員，除格林外還有亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、俄亥俄州聯邦眾議員戴維森(Warren Davidson)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)、肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)。

民主黨國會競選委員會(DCCC)在推特發文寫道：「共和黨的親普亭黨團反民主。」

民主黨籍紐約州聯邦眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney)說：「共和黨人對普亭非常著迷。」民主黨籍明州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)表示，無法想像對於通報及保存俄羅斯總統普亭犯下戰爭罪的證據，竟然有人會投反對票，「你能想像嗎？」

法案提出的時間點，是俄軍撤離基輔周圍但烏克蘭平民卻曝屍街頭照片在網路流傳引起輿論譁然的幾天後。對於外界指責俄軍屠殺烏克蘭平民百姓，俄羅斯政府已經否認。

參院7日罕見地以100票對0票比數，通過「暫停與俄羅斯和白俄羅斯 正常貿易關係法案」。不過，相隔數小時之後，法案在眾院表決時卻出現420票對3票的比數，三張反對票都來自共和黨籍國會議員：格林、馬西及佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)。

另外，禁止進口俄羅斯石油、煤礦及天然氣法案7日在眾院表決時，7名共和黨員投下反對票：格林、馬西、蓋茨、畢格斯、戈薩、北卡羅來納州聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop)、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)。民主黨也有兩人投下反對票：明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、密蘇里州聯邦眾議員長蔻瑞‧布希(Cori Bush)。

眾院民主黨團主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)上周在記者會中，便以包庇「親普亭黨團」形容某些共和黨國會議員。