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大學老師被迫當清潔工…拒當異鄉邊緣人 愈來愈多烏難民返國

編譯林梅婕╱綜合6日電
俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，烏國難民流向周圍各鄰國。圖為烏國難民越過羅馬尼亞邊界，等待前往附近錫雷特市的巴士。(美聯社)
俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，烏國難民流向周圍各鄰國。圖為烏國難民越過羅馬尼亞邊界，等待前往附近錫雷特市的巴士。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭至今超過六周，仍陸續有烏克蘭人逃離家園遠赴他國；不過根據當地一些官員表示，近來回國的人愈來愈多；一些返家的烏克蘭人表示，戰爭恐怕還要持續幾年，而比起難民般地在其他國家的社會邊緣流離失所，有些人寧願選擇承擔風險留在家鄉。

紐約時報報導，住在烏西城市利維夫(Lviv)的奧克賽娜(Oksana)是位人人尊敬的大學老師，但過去兩周她帶著女兒和一歲大的孫子離開家園，沿途經過波蘭和捷克；期間她深深明白一項殘酷的事實，無論到哪個國家，她終究是個不懂當地語言的難民。

奧克賽娜也是最近一批決定返家的烏克蘭難民之一，她說：「沒有人需要我們，沒有人需要老師，以捷克為例，老師必須要會說捷克語，我只能去當清潔工。」

奧克賽娜的女兒海琳娜(Halyna)形容她們在捷克的生活：「我們只能擠在一個小小的地方，所有事情都必須靠自己，但生活周遭都是捷克語，我們完全看不懂。」

雖然在波蘭的期間民眾幫助她們許多，但幾周後她們就沒錢了，海琳娜說：「我們找不到地方可以住」，奧克賽娜也說：「大家都想回家了。」

俄烏戰爭堪稱二次大戰以來，歐洲大陸最嚴重的難民危機，利維夫副軍事長官布奇科(Yurii Buchko)說：「最近的人數統計變化多端，戰爭剛爆發時，離開的人數是返回的十倍」；但最近幾天每天穿越波蘭邊境的人潮當中，有一半是正要返家的，其中又以婦女和兒童最多。

隨著店家和企業重新開張，布奇科稱有愈來愈多人準備回烏克蘭工作，他說：「人們漸漸了解戰爭是什麼樣子，就算戰爭，你還是可以住在烏克蘭、住在利維夫。他們一開始急著逃離是因為恐慌，但有很多逃難的人，他們的家人都還留在烏克蘭。」

布奇科指出，2日當天就有1萬8000人離開他所在的邊境駐點，同時卻也有9000人返回，其中一些是載滿商品的貿易商，還有一些是準備返家與家人團聚的老百姓。

自從烏軍收復基輔後，當局稱返回的人潮增加更多；自俄軍入侵以來，已有400多萬名烏克蘭難民逃至國外，另有超過700萬人在國內流離失所。

火車售票員薩夫查克(Yurii Savchuck)表示：「最近幾天返家的人不斷增加，畢竟不是每個人都有錢可以在國外生活那麼久；加上烏軍收復基輔，大家都想回來看看自己的家是否還在。」

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烏克蘭 邊境 紐約時報

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