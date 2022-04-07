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普亭2千金神祕低調 連俄國人都不知她們長相

記者胡玉立╱綜合報導
普亭二女兒卡特琳娜在莫斯科大學任教。圖為卡特琳娜去年6月參加「聖彼得堡國際經濟論壇」的視訊研討會。(路透)
普亭二女兒卡特琳娜在莫斯科大學任教。圖為卡特琳娜去年6月參加「聖彼得堡國際經濟論壇」的視訊研討會。(路透)

美國和歐洲決定制裁俄羅斯總統普亭的兩個成年女兒，多年來一直遠離公眾視野、處於保密狀態的普亭家人，頓時成為各界矚目焦點。而隨著歐美大國對俄羅斯推出新一輪制裁，影響層面和簡單的選項明顯已用盡，接下來該怎麼制裁，各盟友之間已出現分歧。

白宮6日表示，將制裁普亭與前妻所生的兩個女兒；財政部確認兩人姓名為卡特琳娜(Katerina Vladimirovna Tikhonova)和瑪麗亞(Maria Vladimirovna Vorontsova)。財政部表示，卡特琳娜是技術主管，她的工作支持俄羅斯政府和國防工業；瑪麗亞領導一項獲得克里姆林宮資助的國家基因研究項目，且由普亭親自監督。

一位美國官員指出，制裁矛頭指向這兩個女兒，目標是針對普亭的個人財富；官員表示，普亭的許多資產都藏在家人手中，這就是當局鎖定她們的原因。

普亭的兩個女兒是與前妻什克雷涅娃(Lyudmila Shkrebneva)所生。兩人在2013年離婚。根據克里姆林宮網站，瑪麗亞是1985年普亭前往德國擔任KGB官員前出生；卡特琳娜1986年生於德國。克里姆林宮傳記指出，「她們母親說，『普亭非常愛女兒，總是寵壞他們，我不得不教育他們。』」

由於這兩位女性一直保持低調，以至許多俄羅斯人都不知道她們長什麼樣子。普亭2020年10月受訪時承認，他喜歡與孫子孫女交流，但出於安全原因，他不喜歡公開自己的家人。

普亭2015年曾表示，他為女兒自豪，「她們繼續學習和工作，精通三種歐洲語言」；他說，他女兒沒有參與商業或政治，並堅稱她們住在俄羅斯，從未在其他任何地方尋求永久居留權。

簡單制裁用盡 下一步現分岐

而隨著西方大國推出新一輪制裁，以應對俄羅斯在布查(Bucha)屠殺烏克蘭平民事件，接下來該怎麼制裁，各盟友間已出現分歧。美國一直在推動歐洲盟友對俄羅斯加大施壓，同時試圖確保對抗普亭的聯盟不會破裂，但要維持這種平衡，只會益發艱難。

歐盟將首次對俄羅斯能源部門採取行動，禁止進口俄羅斯煤炭；但是否以及如何限制對自己經濟影響更大的俄羅斯天然氣和石油部門，歐盟國家立場不一。

歐亞集團政治風險諮詢公司美國主管克萊頓艾倫(Clayton Allen)在談到制裁時說：「在大西洋兩岸，可輕鬆完成以及可在短期內完成的事，已經做到頂了。」為採取更嚴厲制裁，美國官員需要向歐洲國家提供一些保證，即能源市場和供應可以穩定下來，以避免嚴重經濟困難。畢竟，經濟疲軟的歐盟，對任何人都不利。

艾倫說：「如果西歐陷入衰退，將大大限制他們可以向烏克蘭提供的支持；無論是精神上的還是物質上的。」

羅斯總統普亭長女、遺傳學家瑪麗亞。(取材自TV CHANNEL DOCTOR網站...
羅斯總統普亭長女、遺傳學家瑪麗亞。(取材自TV CHANNEL DOCTOR網站)
因為俄軍殘殺烏克蘭平民，美歐5日動新一輪經濟金融制裁俄羅斯，針對普亭及其他部屬的...
因為俄軍殘殺烏克蘭平民，美歐5日動新一輪經濟金融制裁俄羅斯，針對普亭及其他部屬的私人財產與國路際帳戶。圖為普亭5日在莫斯科主持農業視訊會議。(Getty Images)

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