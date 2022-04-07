美歐加碼制裁俄羅斯侵烏 普亭2個女兒上榜

俄羅斯總統普亭長女、遺傳學家瑪麗亞(Maria Vorontsova）。(取材自TV CHANNEL DOCTOR網站)

拜登 總統6日表示，在烏克蘭境內發現「重大戰爭罪行」，他誓言究責並表示，美國會持續提高俄羅斯 侵烏的經濟代價；美國、G7與歐盟6日共同宣布加碼制裁俄國 最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行，禁止俄羅斯拿在美儲備金償債，制裁對象還包括俄羅斯總統普亭的兩個女兒。

拜登說，隨著俄軍從基輔周邊區域撤退，已在烏克蘭境內發現「重大戰爭罪行」，「屍體留在街上、雙手被反綁的人後腦勺中彈；平民被冷血處決、屍體被丟入萬人塚」。

拜登表示，凡負責任的國家必須團結起來追究肇事者責任，美國將持續提高經濟代價，加劇普亭(Vladimir Putin)的痛苦，並孤立俄國經濟。

拜登表示，俄羅斯已經輸掉最初的戰爭，但此役遠未結束，還可能持續很長時間，美國將扼殺俄羅斯未來幾年的成長能力。

美國、七大工業國組織(G7)與歐盟6日共同宣布加碼制裁俄羅斯，制裁俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和最大私人銀行Alfa bank，凍結任何涉及美國金融體系的資產，並禁止美國人與其往來交易；俄羅斯聯邦儲蓄銀行占俄國銀行業總資產的三分之一，Alfa bank是俄國第四大金融機構。

白宮表示，在近600家企業退出俄國市場以後，拜登總統將簽署新的行政命令，禁止美國民眾在俄羅斯有新投資，進一步孤立俄國於全球經濟之外。

財政部宣布禁止俄國用受美國管轄的資金償還債務，白宮表示，此舉將使俄羅斯必須在債務違約和耗盡可用資金償債間做選擇；路透日前報導，俄國正面臨兩筆鉅額債務還款期限，美國作法進一步提高俄國違約風險，擴大施壓莫斯科。

此外，財政部長葉倫(Janet Yellen)6日在聯邦眾院財政委員會表示，支持將俄羅斯逐出20國集團(G20)，她也已告知今年舉辦G20峰會的印尼，若俄國要參加，美國就不出席了。

針對俄國權貴和國有企業，美國也延長了制裁名單，包含普亭已成年的兩個女兒瑪麗亞(Maria Faasse)和卡特琳娜(Katerina Tikhonova)，資深官員表示，美國希望一口氣凍結普亭和女兒們可能藏匿的資產。

這次受到制裁的權貴名單還包括俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)的妻女以及俄羅斯聯邦安全委員會成員；財政部6日會宣布制裁國有企業的名單。

資深官員表示，美國已制裁140多名俄國權貴與家人，和400多名俄國政府官員。

白宮表示，美國與G7和歐盟持續為普亭政權在烏克蘭實施的暴行(包括布查鎮)施加嚴厲而直接的經濟代價。

現任莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長的俄羅斯總統普亭女兒卡特琳娜(Katerina Tikhonova，左)，2014年曾參加在波蘭克拉科夫舉行的世界盃搖滾雜技比賽。(路透) 據信為俄羅斯總統普亭女兒卡特琳娜(Katerina Tikhonova)位於法國的別墅。(Getty Images)