美歐加碼制裁俄羅斯侵烏 普亭2個女兒上榜
拜登總統6日表示，在烏克蘭境內發現「重大戰爭罪行」，他誓言究責並表示，美國會持續提高俄羅斯侵烏的經濟代價；美國、G7與歐盟6日共同宣布加碼制裁俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行，禁止俄羅斯拿在美儲備金償債，制裁對象還包括俄羅斯總統普亭的兩個女兒。
拜登說，隨著俄軍從基輔周邊區域撤退，已在烏克蘭境內發現「重大戰爭罪行」，「屍體留在街上、雙手被反綁的人後腦勺中彈；平民被冷血處決、屍體被丟入萬人塚」。
拜登表示，凡負責任的國家必須團結起來追究肇事者責任，美國將持續提高經濟代價，加劇普亭(Vladimir Putin)的痛苦，並孤立俄國經濟。
拜登表示，俄羅斯已經輸掉最初的戰爭，但此役遠未結束，還可能持續很長時間，美國將扼殺俄羅斯未來幾年的成長能力。
美國、七大工業國組織(G7)與歐盟6日共同宣布加碼制裁俄羅斯，制裁俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和最大私人銀行Alfa bank，凍結任何涉及美國金融體系的資產，並禁止美國人與其往來交易；俄羅斯聯邦儲蓄銀行占俄國銀行業總資產的三分之一，Alfa bank是俄國第四大金融機構。
白宮表示，在近600家企業退出俄國市場以後，拜登總統將簽署新的行政命令，禁止美國民眾在俄羅斯有新投資，進一步孤立俄國於全球經濟之外。
財政部宣布禁止俄國用受美國管轄的資金償還債務，白宮表示，此舉將使俄羅斯必須在債務違約和耗盡可用資金償債間做選擇；路透日前報導，俄國正面臨兩筆鉅額債務還款期限，美國作法進一步提高俄國違約風險，擴大施壓莫斯科。
此外，財政部長葉倫(Janet Yellen)6日在聯邦眾院財政委員會表示，支持將俄羅斯逐出20國集團(G20)，她也已告知今年舉辦G20峰會的印尼，若俄國要參加，美國就不出席了。
針對俄國權貴和國有企業，美國也延長了制裁名單，包含普亭已成年的兩個女兒瑪麗亞(Maria Faasse)和卡特琳娜(Katerina Tikhonova)，資深官員表示，美國希望一口氣凍結普亭和女兒們可能藏匿的資產。
這次受到制裁的權貴名單還包括俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)的妻女以及俄羅斯聯邦安全委員會成員；財政部6日會宣布制裁國有企業的名單。
資深官員表示，美國已制裁140多名俄國權貴與家人，和400多名俄國政府官員。
白宮表示，美國與G7和歐盟持續為普亭政權在烏克蘭實施的暴行(包括布查鎮)施加嚴厲而直接的經濟代價。
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