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波洛西訪亞洲 10日抵台…防北京阻撓 台北未證實不否認

記者張加、侯俐安、張文馨／台北─華盛頓連線報導
聯邦眾院議長波洛西(右二)本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。(Getty Images)
聯邦眾院議長波洛西(右二)本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。(Getty Images)

俄烏戰事使台海情勢更受矚目，4月10日為美國「台灣關係法」立法43周年，聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)將率團訪問亞洲，預定10日抵台灣。台涉外人士說，此次美國國會議員團訪台，將可展現美國國會對台支持，以及對台美關係、台灣關係法的重視。

對於波洛西此行，為避免北京抗議、阻撓而生變，台涉外與國安人士低調以對，表示目前無相關訊息可宣布，未證實也未否認。

葉倫：中國若侵台 美將制裁

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)6日出席聯邦眾議院金融服務委員會(Financial Services Committee)聽證會回答議員提問表示，如果中國如同某些人擔心的對台灣採取侵略行動，美國準備對中國實施全面制裁(use all its sanctions tools)，就如美國與盟友如今針對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。

她說：「我認為在俄羅斯這個案例，我們已證明我們能做到。我想大家不應該懷疑我們在其他情況下也能夠下決心採取同樣作法。」

路透報導，葉倫也表示，美國正和盟邦密切合作，以期能夠針對台灣可能面對的威脅作出恰當回應，中國不應懷疑美國動用制裁工具的決心。

日本共同社報導，美、日官方消息人士6日表示，波洛西將於8日訪問日本，預定10日和日本首相岸田文雄會面。在波洛西這趟亞洲行的訪問團成員中，傳出去年表達有意訪台的眾院外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks)也可望隨行。米克斯去年底受訪表示會在今年1月率領跨黨派議員訪問亞洲，台灣是其中一站，但因疫情、行程等因素而未成行。

眾議長辦公室 依慣例不回應

對於這次訪問亞洲，波洛西辦公室回應本報系記者時表示，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。記者5日詢問米克斯是否計畫訪台時，他也以「我不清楚」回應。

現年82歲的波洛西選區在加州，1987年當選國會眾議員，她也是美國史上首位女性眾院議長。她遲至今年1月初才宣布會參與年底的期中選舉，不過，從目前的民調數字來看，她所代表的民主黨想繼續掌控眾院過半席次恐有不小難度，這也影響她能否續任眾院議長。

但波洛西並非首位訪台的眾院議長，1997年，前總統李登輝曾接見時任美國眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)率領的國會議員訪問團。

2019年，前眾院議長萊恩(Paul Ryan)也率訪問團赴台參加台灣關係法40周年紀念活動。

去年4月，拜登總統派其好友、前參議員陶德(Chris Dodd)等人訪台，以紀念「台灣關係法」簽署生效42周年；陶德一行訪台期間曾會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人。

熟悉台美事務的人士指出，美國國會高層曾表達訪台意願，一般台美雙方不會提早宣布美國議員訪台計畫，主要考量恐因北京抗議、阻撓而生變；去年11月民主黨籍眾議員高野(Mark Takano)率跨黨派眾議員訪台，團員史羅金(Elissa Slotkin)與梅斯(Nancy Mace)表示，訪台消息傳出後，中國駐美使館要求其取消行程。

聯邦眾院議長波洛西本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。(美聯社)
聯邦眾院議長波洛西本周將率領國會訪問團訪問亞洲，預計10日訪問台灣。(美聯社)

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