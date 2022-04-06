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基輔小鎮居民遭虐 痛苦回憶：俄軍逼腿夾手榴彈30小時

布查大屠殺 中駐聯國代表：影像令人不安 須查證

編譯潘勛╱綜合5日電
為中國常駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會上闡述立場。(中新社)
為中國常駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會上闡述立場。(中新社)

美國國務卿布林肯5日指出，俄羅斯軍隊在烏克蘭布查(Bucha)鎮等地犯下殺戮、虐待、強暴、大屠殺等罪行，不是偶發事件，而是蓄意行動；北約秘書長(NATO) 史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在布魯塞爾記者會特別點名中國不願譴責俄軍在烏國暴行；中國駐聯合國代表張軍則指布查所傳光景令人不安，但仍須查證。

布林肯國務卿5日啟程前布魯塞爾開會，行前對媒體譴責俄軍暴行。(美聯社)
布林肯國務卿5日啟程前布魯塞爾開會，行前對媒體譴責俄軍暴行。(美聯社)

布林肯搭機前往布魯塞爾，參加北約(NATO)及七大工業國集團(G7)外長集會，登機前表示，值此俄軍由烏克蘭占領區後撤之際，世界瞧見俄軍留下殺戮、破壞等暴行惡跡，尤其在布查發生的駭人屠殺，坦白講讓全世界震驚。

布林肯表示，布查遇害平民屍骸被草草裝進塑膠屍袋、集體掩埋的影像，「加強我國的決心、各國的決心，有朝一日定要設法讓犯下這些罪行的人負起責任」。

布林肯表示，美國正與其他國家共事，「湊集罪證」，支持烏克蘭及聯合國人權委員會的偵辦行動，了解俄國是否已犯下戰爭罪；「布查等地目睹的光景叫人驚駭、悲傷，但這些案件最重要的是把罪證兜攏、集纂、歸檔起來，以支持進行中的偵辦行動，美國、多國都在進行」。

北約外長6日即將集會，另邀烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)參加；史托騰柏格在會前於布魯塞爾召開記者會，單點中國「不願譴責俄國的侵略行逕」、「夥同莫斯科，質疑各國有權自擇道路」。

俄羅斯駐聯合國代表涅本齊亞5日在聯合國安理會上否認俄軍暴行，指是西方演陷構。(美...
俄羅斯駐聯合國代表涅本齊亞5日在聯合國安理會上否認俄軍暴行，指是西方演陷構。(美聯社)

俄國入侵烏克蘭之前，中國還與俄國結盟，聲稱兩國友誼無上限，但接下來俄國遭逢經濟制裁，中國則悶不吭聲與俄國拉開距離。中國不僅拒絕譴責俄國侵略烏克蘭，還不斷譴責外界制裁俄國，認為無法解決當前俄、烏危機。

中國駐聯合國大使張軍5日指出，烏國布查傳出平民遭殺害的報告及影像令人不安，但他強調事件背景必須查證，任何指控都要根據事實。

張軍在安理會集會上重彈北京的立場，指制裁俄國無法有力解決烏克蘭危機，只加深經濟外溢影響；他呼籲美國、北約及歐盟與俄國進行對話。

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